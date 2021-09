Vice-presidente do Grêmio critica Flamengo sobre volta do público: "Um desrespeito"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vice-presidente do Grêmio, Adalberto Preis, concedeu entrevista à Rádio Grenal nesta quarta-feira, 15, e comentou sobre a polêmica com o Flamengo acerca da volta do público ao estádio.

“É um desrespeito a um acordo que foi feito entre os clubes. Eu considero um desrespeito, uma infração ao regulamento dos campeonatos. Falo da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro”, disse.

O jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que ocorre nesta quarta-feira, 15, terá torcedores nas arquibancadas. O Flamengo, que foi a única equipe do Brasileirão a não participar de reunião com a CBF, conseguiu uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e contou com a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) para trazer o público ao Maracanã.

O Grêmio, por outro lado, ameaçou não entrar em campo, pois a partida em Porto Alegre ocorreu com portões fechados. No entanto, após o STJD negar o recurso, a equipe disputará o jogo em solo carioca.

