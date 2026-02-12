Reforço do Santos, Moisés se despede do Fortaleza: "Eterna gratidão"Anunciado pelo Peixe, atacante de 29 anos disputou mais de 170 jogos pelo Leão e conquistou quatro títulos em duas passagens
Anunciado pelo Santos nessa quarta-feira, 11, o atacante Moisés usou as redes sociais para se despedir do Fortaleza. O camisa 11 foi vendido ao Peixe por 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) e encerrou a segunda passagem pelo Tricolor.
Moisés disputou 173 jogos pelo Leão, marcou 42 gols e deu 17 assistências, sendo bicampeão do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e da Copa do Nordeste (2022 e 2024).
"Cheguei com sonhos e saio com a certeza de que vivi algo especial. Cresci como atleta, amadureci como homem e tive o privilégio de vestir essa camisa em momentos que jamais vou esquecer", escreveu o jogador, que assinou contrato por três anos com o Santos.
Leia mais
Destaque da Ponte Preta em 2021, Moisés foi contratado pelo Fortaleza no ano seguinte e rapidamente se tornou um dos destaques do time de Juan Pablo Vojvoda. Em 2023, foi vendido ao Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões — maior venda da história do clube à época.
A passagem pelo México foi breve, e o atacante retornou ao Pici para 2024, comprado por 3,8 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões na cotação da época), abatendo 1,8 milhão de dólares (R$ 8,7 milhões) que ainda teria a receber da venda e pagando 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões).
Moisés tinha contrato com o Fortaleza até o fim de 2027 e disputou seis partidas na atual temporada. Na semana passada, aceitou a proposta do Santos, em transação que ainda prevê a possibilidade de mais 1 milhão de euros (R$ 6,15 milhões) em caso de metas atingidas.
"Foram batalhas, conquistas, noites inesquecíveis e muito aprendizado. Cada treino, cada jogo e cada desafio me ajudaram a evoluir e a me tornar mais forte", disse o atacante.
"Ao Fortaleza, aos companheiros, à comissão, aos funcionários do clube que sempre me receberam tão bem, e principalmente à torcida… minha eterna gratidão. Vocês fizeram tudo valer a pena", finalizou.