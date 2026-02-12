Reforço do Santos, Moisés se despede do Fortaleza: "Eterna gratidão"

Moisés marcou dois gols no primeiro tempo do jogo entre Fortaleza e Internacional, na Arena Castelão. / Crédito: Fábio Lima/O POVO

Moisés disputou 173 jogos pelo Leão, marcou 42 gols e deu 17 assistências, sendo bicampeão do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e da Copa do Nordeste (2022 e 2024).

A passagem pelo México foi breve, e o atacante retornou ao Pici para 2024, comprado por 3,8 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões na cotação da época), abatendo 1,8 milhão de dólares (R$ 8,7 milhões) que ainda teria a receber da venda e pagando 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões). Moisés tinha contrato com o Fortaleza até o fim de 2027 e disputou seis partidas na atual temporada. Na semana passada, aceitou a proposta do Santos, em transação que ainda prevê a possibilidade de mais 1 milhão de euros (R$ 6,15 milhões) em caso de metas atingidas. "Foram batalhas, conquistas, noites inesquecíveis e muito aprendizado. Cada treino, cada jogo e cada desafio me ajudaram a evoluir e a me tornar mais forte", disse o atacante.