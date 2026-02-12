Após rescindir com o Fortaleza, Felipe Jonatan acerta com o Coritiba

Após rescindir com o Fortaleza, Felipe Jonatan acerta com o CoritibaO lateral-esquerdo de 27 anos irá para o seu quinto clube na carreira. Além do Leão, ele defendeu as cores do Ceará, Santos e Mirassol
Ex-Fortaleza e Ceará, Felipe Jonatan acertou sua ida ao Coritiba para a disputa do Brasileirão. O lateral-esquerdo rescindiu contrato com o Leão em comum acordo no fim de janeiro, após retirar a ação na Justiça contra o clube alegando valores atrasados.
Sem espaço no Tricolor, o jogador cearense realizou apenas 28 jogos com a camisa vermelho, azul e branca, entre 2024 e 2025.
Conforme apuração do Esportes O POVO, Felipe chega ao Coxa para compor o plantel e ser a terceira opção na esquerda de um elenco que já conta com outro ex-Fortaleza, Bruno Melo, e o “Piá do Couto”, João Almeida, que foi bastante utilizado na primeira fase do Campeonato Paranaense.
Natural de Fortaleza, o atleta de 27 anos vai para o quinto clube de sua carreira. Além de ter defendido as cores dos dois principais rivais alencarinos, ele passou por Santos e Mirassol.
Pelo clube paranaense, o ex-atleta leonino vai encontrar velhos conhecidos do futebol cearense, como Tinga, Bruno Melo, Breno Lopes, Pedro Rocha — com passagens no Tricolor —, Willian Oliveira e Fernando Sobral — que já defenderam o Alvinegro de Porangabuçu.
Rescisão com o Leão
Entre o fim de 2025 e o início deste ano, Felipe Jonatan entrou com ação contra o Tricolor para cobrar salários atrasados, luvas, férias, FGTS, assédio moral e outras questões, pedindo um valor total de R$ 5,3 milhões.
No decorrer das tratativas entre o departamento jurídico do clube e o advogado do lateral-esquerdo, o Fortaleza quitou dois meses de salários e outros compromissos. As conversas, então, caminharam para um acordo, que foi selado e culminou na rescisão do contrato.