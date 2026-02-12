Após rescindir com o Fortaleza, Felipe Jonatan acerta com o Coritiba

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ex-Fortaleza e Ceará, Felipe Jonatan acertou sua ida ao Coritiba para a disputa do Brasileirão. O lateral-esquerdo rescindiu contrato com o Leão em comum acordo no fim de janeiro, após retirar a ação na Justiça contra o clube alegando valores atrasados. Sem espaço no Tricolor, o jogador cearense realizou apenas 28 jogos com a camisa vermelho, azul e branca, entre 2024 e 2025.