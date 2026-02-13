Fortaleza acerta por empréstimo com meia Rubén Lezcano, do Fluminense

Meia Lezcano comemora gol no jogo Fluminense x Madureira, no Estádio Luso Brasileiro, pelo Campeonato Carioca 2026 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fortaleza deverá anunciar a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo em breve. O clube do Pici tem acordo com o Fluminense pelo empréstimo até o fim do ano do meia paraguaio Rubén Lezcano, de 22 anos.

A negociação do Leão com o camisa 33 foi divulgada inicialmente pelo Canal do Saulo Alves e confirmada pelo Esportes O POVO. É a segunda transferência recente envolvendo as duas equipes, já que o Fortaleza também conseguiu a cessão temporária do lateral-esquerdo colombiano Gabriel Fuentes.