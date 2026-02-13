Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza acerta por empréstimo com meia Rubén Lezcano, do Fluminense

Jogador paraguaio de 22 anos será cedido pelo Tricolor das Laranjeiras ao Leão do Pici até o fim desta temporada
O Fortaleza deverá anunciar a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo em breve. O clube do Pici tem acordo com o Fluminense pelo empréstimo até o fim do ano do meia paraguaio Rubén Lezcano, de 22 anos.

A negociação do Leão com o camisa 33 foi divulgada inicialmente pelo Canal do Saulo Alves e confirmada pelo Esportes O POVO. É a segunda transferência recente envolvendo as duas equipes, já que o Fortaleza também conseguiu a cessão temporária do lateral-esquerdo colombiano Gabriel Fuentes.

O Tricolor do Pici tenta agilizar a troca de documentações com o Tricolor das Laranjeiras para inscrever Lezcano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 13, quando se encerra o prazo de inscrições do Campeonato Cearense.

O jogador paraguaio, que também atua como atacante, deverá disputar posição com Pochettino, Lucas Crispim, Lucca Prior e Lucas Emanoel no Fortaleza. Ele pode ser opção para Thiago Carpini na ponta direita.

Lezcano atuou nas categorias de Base do Deportivo Capiatá, do Paraguai, e foi revelado como profissional no Libertad-PAR, onde jogou de 2022 a 2025.

Ele foi contratado pelo Fluminense em fevereiro do ano passado e assinou vínculo até 2029. No entanto, foram poucas oportunidades nas Laranjeiras: apenas 11 partidas em 2025 e dois jogos na atual temporada.

Neste ano, o paraguaio atuou na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, em que marcou um gol, e na derrota por 1 a 0 para o Boavista, ambas pelo Campeonato Carioca. Sem espaço no Flu, será emprestado ao Fortaleza até o fim do ano para ganhar minutagem.

