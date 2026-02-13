Luiz Fernando afirma estar apto para jogo e relembra desejo antigo do Fortaleza

Atacante Luiz Fernando assinou contrato com o Fortaleza até 2027 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Principal contratação do Fortaleza em 2026, o atacante Luiz Fernando foi oficialmente apresentado pelo clube na tarde desta sexta-feira, 13. O atleta de 29 anos concedeu entrevista coletiva no Centro de Excelência Alcides Santos e comentou sobre sua chegada ao Leão. O jogador garante estar apto para estrear neste sábado, 14, contra o Ferroviário, caso seja escalado por Thiago Carpini e revelou que o tema já foi conversa entre os dois. Luiz Fernando afirma estar bem fisicamente porque estava treinando e atuando com o elenco do Athletico Parananense, seu ex-clube.

"Já estou apto. Tive uma conversa com o professor Carpini ontem, uma conversa muito boa. Vinha jogando, vinha treinando normalmente. O último jogo tinha sido contra o Inter, que foi o meu último jogo pelo Athletico, e aí pegamos uma semana aberta de treinamento, mas estou apto sim para jogar. Se o professor precisar de mim, vou estar à disposição para estar ajudando o Fortaleza a ir em busca do primeiro objetivo do ano, que é o Campeonato Cearense", revelou.

Luiz Fernando também revelou que ele e o Fortaleza já buscaram acerto no passado, com sondagens acontecendo por parte do Tricolor há algum tempo. Segundo ele, esse desejo do time em contar com seus serviços foi um motivador de sua escolha. "Em outros anos já tinha acontecido essa negociação com o Fortaleza, mas não tinha nada certo. Então, desta vez, quando o meu empresário me apresentou, acho que eu não pensei duas vezes. Estou muito feliz de poder estar aqui e espero ajudar o Fortaleza nesta temporada", explica. Saiba mais sobre Luiz Fernando Natural de Tocantinópolis (TO), Luiz Fernando é contratado pelo Leão após passagem relevante pelo Athletico-PR. Por lá, contribuiu com 13 gols e seis assistências em 53 jogos ao longo de 2025 e foi peça-chave no acesso conquistado pelo time paraense. Ao longo da carreira, ele ainda passou por Atlético-GO, Botafogo e Grêmio.