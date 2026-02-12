Fortaleza faz visita à CBF e tem reunião com Samir Xaud

Samir Xaud (centro) ganhou camisa personalizada do Fortaleza em encontro na sede da CBF / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Nessa quarta-feira, 11, uma comitiva de dirigentes do Fortaleza esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para uma visita institucional e conversas com membros da entidade, entre eles o presidente Samir Xaud.

O Tricolor foi representado por Bruno Acioli, vice-presidente do Conselho de Administração da SAF; Rolim Machado, presidente da associação; Pedro Martins, CEO da SAF; e Renato Barboza, diretor de operações da SAF. O quarteto foi acompanhado por Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), e Mauro Carmélio Neto, vice da FCF.

O encontro dos novos representantes da gestão do Tricolor é uma tentativa de reaproximação e construção de laços com a administração de Samir Xaud, que ganhou uma camisa personalizada — o que já havia acontecido na semana passada, no Conselho Técnico da Série B. "A entrega da camisa simboliza o respeito institucional e o compromisso do Fortaleza em manter uma relação sólida, madura e construtiva com a entidade máxima do futebol brasileiro", escreveu Bruno Acioli, nas redes sociais, sobre o encontro com o mandatário da CBF.