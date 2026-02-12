Fortaleza faz visita à CBF e tem reunião com Samir Xaud

Fortaleza faz visita à CBF e tem reunião com Samir XaudQuarteto de dirigentes representa o Tricolor em encontros no Rio de Janeiro e entrega camisa personalizada ao presidente da entidade
Nessa quarta-feira, 11, uma comitiva de dirigentes do Fortaleza esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para uma visita institucional e conversas com membros da entidade, entre eles o presidente Samir Xaud.
O Tricolor foi representado por Bruno Acioli, vice-presidente do Conselho de Administração da SAF; Rolim Machado, presidente da associação; Pedro Martins, CEO da SAF; e Renato Barboza, diretor de operações da SAF. O quarteto foi acompanhado por Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), e Mauro Carmélio Neto, vice da FCF.
Os dirigentes do Leão tiveram uma reunião com Samir Xaud, que assumiu a CBF em maio do ano passado. Na ocasião, o clube do Pici não compareceu à eleição e nem registrou voto.
A relação do clube com a gestão da entidade máxima do futebol brasileiro era distante nos últimos meses, já que Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza, era apoiador de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e que tentou concorrer à presidência da CBF.
O encontro dos novos representantes da gestão do Tricolor é uma tentativa de reaproximação e construção de laços com a administração de Samir Xaud, que ganhou uma camisa personalizada — o que já havia acontecido na semana passada, no Conselho Técnico da Série B.
"A entrega da camisa simboliza o respeito institucional e o compromisso do Fortaleza em manter uma relação sólida, madura e construtiva com a entidade máxima do futebol brasileiro", escreveu Bruno Acioli, nas redes sociais, sobre o encontro com o mandatário da CBF.
Fortaleza: reuniões na CBF
Além do encontro com Samir, os dirigentes do Fortaleza também se reuniram com Helder Melillo, diretor executivo da gestão; Julio Avellar, diretor de competições; e Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem.
"O Fortaleza vive um momento de alinhamento e responsabilidade institucional. Seguimos trabalhando com diálogo, equilíbrio e visão estratégica para fortalecer cada vez mais o nosso clube, dentro e fora de campo", completou Acioli.