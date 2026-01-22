Fortaleza anuncia saída por empréstimo de Mancuso para o Estudiantes

Fortaleza anuncia saída por empréstimo de Mancuso para o EstudiantesContrato com time argentino possui opção de compra
O Fortaleza anunciou na tarde desta quinta-feira, 22, a saída por empréstimo do lateral-direito Eros Mancuso para o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Conforme antecipado pelo jornalista César Luis Merlo e confirmado pelo Esportes O POVO, o time argentino contratou o jogador por empréstimo por uma temporada com opção de compra.
Conforme a apuração, a ideia inicial do Fortaleza foi que o clube de La Plata assumisse o salário integral do jogador, mas incluísse também uma compensação financeira parcelada com uma entrada, com valores não foram revelados.
O nome do Mancuso não é o único a pintar entre as saídas recentes no Tricolor do Pici. No último final de semana, o clube encaminhou a contratação por empréstimo do goleiro João Ricardo ao Corinthians, praticamente seguido da saída de Matheus Pereira para o mesmo time.
Além deles, Allanzinho e Pablo Roberto foram cedidos por empréstimo a Atlético-GO e Juventude, respectivamente, dando sequência ao processo de ajustes no elenco tricolor para a temporada. Entre as saídas que o clube deseja aplicar, a única que segue estagnada é a do atacante Deyverson.
Confira nota do Fortaleza:
O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de empréstimo do lateral-direito Eros Mancuso ao Club Estudiantes de La Plata até o final de 2026.
O atleta atuou em 62 partidas, marcou dois gols e deu seis assistências entre as duas temporadas em que defendeu o Manto Tricolor. Além disso, participou da campanha de quarto lugar no Brasileirão de 2024.
O Leão do Pici deseja sucesso ao atleta no seu próximo desafio.