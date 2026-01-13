Fortaleza: entrave com Lucero emperra venda de Breno Lopes ao Coritiba; entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.05..2025: Comemoração Marinho, Lucero e Breno Lopes . Fortaleza e Juventude. /Daniel Galber Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Apesar do acerto encaminhado com o Coritiba, o atacante Breno Lopes ainda não teve sua venda oficializada pelo Fortaleza, motivo que vai além dos trâmites burocráticos do acordo. O Esportes O POVO apurou que a negociação ainda não foi finalizada por conta de outro imbróglio, que envolve o centroavante Lucero. Ainda segundo apuração do Esportes O POVO, nas conversas entre Fortaleza e Coritiba pela venda de Breno Lopes, ficou alinhado que Lucero seria emprestado ao time paranaense por uma temporada. O Coxa, inclusive, topou arcar com todo o custo mensal de salário do atacante argentino, valor totalmente fora da realidade financeira do Leão em 2026.