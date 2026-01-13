Fortaleza: entrave com Lucero emperra venda de Breno Lopes ao Coritiba; entenda

Fortaleza: entrave com Lucero emperra venda de Breno Lopes ao Coritiba; entendaNas conversas entre Fortaleza e Coritiba, ficou alinhado que, com a venda de Breno Lopes, o Leão emprestaria Lucero por uma temporada, mas o centroavante tem tido resistência a aceitar o acordo
Apesar do acerto encaminhado com o Coritiba, o atacante Breno Lopes ainda não teve sua venda oficializada pelo Fortaleza, motivo que vai além dos trâmites burocráticos do acordo. O Esportes O POVO apurou que a negociação ainda não foi finalizada por conta de outro imbróglio, que envolve o centroavante Lucero.
Ainda segundo apuração do Esportes O POVO, nas conversas entre Fortaleza e Coritiba pela venda de Breno Lopes, ficou alinhado que Lucero seria emprestado ao time paranaense por uma temporada. O Coxa, inclusive, topou arcar com todo o custo mensal de salário do atacante argentino, valor totalmente fora da realidade financeira do Leão em 2026.
O problema é que Lucero tem demonstrado forte resistência em aceitar o acordo e vestir a camisa do Coritiba nesta temporada. Um dos desejos do atacante – que tem vínculo contratual no Pici até o fim de 2027 – seria receber, de forma antecipada, o equivalente a um ano de salário no Fortaleza, além do que já embolsaria por mês no Alviverde.
Internamente no Fortaleza, conforme apurou o Esportes O POVO, o entendimento é de que Lucero tem sido mal aconselhado. Diante da dificuldade de convencer o jogador a atuar pelo Coritiba, Pedro Martins, CEO da SAF do Leão, tem buscado encontrar uma alternativa junto ao clube paranaense, e isso inclui oferecer outras opções de jogadores que compõem o elenco tricolor e não fazem parte dos planos para 2026.
Valor da venda de Breno Lopes foi acertado entre Fortaleza e Coritiba
No final de 2025, Fortaleza e Coritiba chegaram a um consenso de valor para concretizar a negociação envolvendo Breno Lopes: R$ 17,5 milhões. Do montante total da operação, ficou acertado que o clube paranaense vai abater R$ 2,5 milhões que faltavam o Leão pagar pela compra do zagueiro Kuscevic, realizada no início deste ano.
Assim, dos R$ 15 milhões restantes que sobram, serão divididos igualmente entre Fortaleza e Palmeiras, que têm 50% dos direitos econômicos de Breno Lopes, cada um. Ou seja, serão R$ 7,5 milhões para o Leão e R$ 7,5 milhões para o Verdão. Resta, agora, o Tricolor solucionar a pendência envolvendo Lucero e o Coxa.
Com informações de Fernando Graziani.