Saiba quanto é o endividamento do Fortaleza em 2025

Fortaleza Esporte Clube passa por momento de readequação financeira após o rebaixamento para a Série B / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza encerrou o ano de 2025 com endividamento de R$ 168 milhões, conforme apuração do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN. O Esportes O POVO detalha, a seguir, a composição das contas do clube, quem atualmente lidera a gestão financeira da agremiação e o que representa o montante apresentado no balanço da temporada passada. Conforme apurado pela reportagem, R$ 100 milhões do endividamento dizem respeito a parcelamentos programados, como compras de atletas, acordos e comissões. No caso dessas obrigações financeiras, os prazos de quitação estão em dia.

Há episódios recentes decorrentes desses atrasos, como os casos de Felipe Jonatan e Bruno Pacheco, que acionaram a Justiça contra o Fortaleza. Em relação a Pacheco, o caso já teve um desfecho positivo entre as partes, com uma rescisão amigável e a conclusão da ação judicial. O ex-camisa 6 do Tricolor abriu mão de parte dos valores a que tinha direito a receber e está livre no mercado. Internamente, a diretoria demonstra confiança na resolução das pendências financeiras. Nos bastidores, quem tem liderado esse processo é o diretor financeiro Rodrigo Montenegro. O dirigente foi o responsável por apresentar a situação econômica ao Conselho de Administração da SAF e ao Departamento de Futebol. Rodrigo Montenegro mantém diálogo frequente com Pedro Martins, CEO do futebol, e tem atuado na construção de estratégias para redução de custos e na busca de soluções para o equilíbrio das contas. O substituto de Marcelo Paz foi apresentado nesta quarta-feira, 7, e comentou sobre as dívidas do clube. Embora não tenha entrado em detalhes, ressaltou que a situação é controlável.