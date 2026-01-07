Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza define permanências e negocia saída de seis atletas

Fortaleza define prioridades e quer manter Mancuso, Pochettino e Moisés para 2026

O planejamento de reformulação do elenco também prevê a saída de seis atletas, incluindo Lucero e Deyverson, dois dos maiores salários do clube
Em processo de reformulação do elenco, os dirigentes do Fortaleza, em conjunto com a comissão técnica, definiram nomes prioritários para tentar manter para a temporada de 2026: o lateral-direito Eros Mancuso, o meio-campista Tomás Pochettino e o atacante Moisés. A informação foi divulgada pelo repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, durante o programa Esportes do POVO desta quarta-feira, 7.

Apesar de os jogadores terem um salário alto para o padrão orçamentário que o Leão do Pici terá neste ano, o clube tem feito esforços pela manutenção deles. O entendimento é de que são peças importantes e com alto nível técnico visando à Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com Miguel Júnior, o trio recebeu algumas sondagens do mercado da bola, mas as situações não avançaram até então.

Além dos citados, o Tricolor do Pici tem se movimentado pela permanência de outros nomes, como o do volante Pierre, comprado em definitivo. O jogador chegou ao Pici no segundo semestre de 2025 por empréstimo do Tombense e logo se firmou como titular, terminando o ano passado como um dos destaques da equipe, apesar do rebaixamento.

Seis jogadores estão fora dos planos do Fortaleza e negociam saída

Ainda segundo informações de Miguel Júnior, seis atletas remanescentes do plantel de 2025 e que possuem contrato não fazem mais parte dos planos do clube. Os nomes são: os zagueiros Marcelo Benevenuto e Kuscevic, os volantes Zé Welison e Martínez, e os atacantes Deyverson e Lucero.

O Tricolor busca alternativas no mercado para negociar os atletas, inclusive com possibilidade de empréstimo. É o caso de Lucero, que possui um dos maiores salários do elenco e tem conversas para se transferir para a Universidad de Chile. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7, Pedro Martins, CEO da SAF do Leão, falou sobre os casos do jogador argentino e de Deyverson.

“Com relação ao caso do Lucero e do Deyverson, os dois possuem mercado. Alguns clubes estão nos procurando, assim como o staff dos dois atletas está nos procurando. Não tem nada definido. Vamos tentar tomar as decisões em conjunto, obviamente respeitando os interesses do Fortaleza. O que sai de especulação, eu não gosto de ficar falando sobre isso. Mas os dois têm clubes que nos procuram para entender o custo mensal do atleta, e, nisso, vamos tentar encontrar um equilíbrio que seja empréstimo, rescisão ou transferência, em conjunto e entendendo o que o outro clube quer fazer”, comentou.

