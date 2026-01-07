Fortaleza define permanências e negocia saída de seis atletas

Fortaleza alinha permanências e saídas nesse início de temporada e quer seguir com Pochettino. / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Em processo de reformulação do elenco, os dirigentes do Fortaleza, em conjunto com a comissão técnica, definiram nomes prioritários para tentar manter para a temporada de 2026: o lateral-direito Eros Mancuso, o meio-campista Tomás Pochettino e o atacante Moisés. A informação foi divulgada pelo repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, durante o programa Esportes do POVO desta quarta-feira, 7. Apesar de os jogadores terem um salário alto para o padrão orçamentário que o Leão do Pici terá neste ano, o clube tem feito esforços pela manutenção deles. O entendimento é de que são peças importantes e com alto nível técnico visando à Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com Miguel Júnior, o trio recebeu algumas sondagens do mercado da bola, mas as situações não avançaram até então.