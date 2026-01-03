Geraldo Luciano projeta futuro do Fortaleza: "Já que não temos mais o Paz, temos que procurar a paz"

GERALDO Luciano foi entrevistado neste sábado, 3, na Rádio O POVO CBN / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Leão, Geraldo Luciano concedeu entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 3. Na ocasião, o profissional projetou o futuro do clube sem Marcelo Paz, ex-CEO da SAF e que deixou o Pici rumo ao Corinthians. "Já que nós não temos mais o Paz, temos que procurar a paz. Aquele trabalho que o nosso amigo Eduardo Girão fez em 2017, que foi unir as diversas alas para que o clube pudesse ter um projeto, é o que se tem trabalhado. É unir os grupos, as lideranças para discutir o que se deve ser feito para recuperar o clube [...] Nesse momento, o menos importante é quem vai presidir o Conselho. Temos uma escolha na sexta-feira, vamos reformular todo o Conselho de Administração da SAF. Estamos conversando com os verdadeiros tricolores", disse.