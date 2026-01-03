Geraldo Luciano projeta futuro do Fortaleza: "Já que não temos mais o Paz, temos que procurar a paz"Profissional se colocou à disposição para retornar ao Leão por meio da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da SAF
Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Leão, Geraldo Luciano concedeu entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 3. Na ocasião, o profissional projetou o futuro do clube sem Marcelo Paz, ex-CEO da SAF e que deixou o Pici rumo ao Corinthians.
"Já que nós não temos mais o Paz, temos que procurar a paz. Aquele trabalho que o nosso amigo Eduardo Girão fez em 2017, que foi unir as diversas alas para que o clube pudesse ter um projeto, é o que se tem trabalhado. É unir os grupos, as lideranças para discutir o que se deve ser feito para recuperar o clube [...] Nesse momento, o menos importante é quem vai presidir o Conselho. Temos uma escolha na sexta-feira, vamos reformular todo o Conselho de Administração da SAF. Estamos conversando com os verdadeiros tricolores", disse.
Geraldo, inclusive, se colocou à disposição para retornar ao Fortaleza por meio da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da SAF, marcada para a próxima sexta-feira, 9. Ele também defendeu o retorno de Alex Santiago, ex-presidente e ex-diretor de futebol do Tricolor, em entrevista concedida à Coluna Lucas Mota.
Na entrevista ao programa As Frias do Sérgio, o profissional exaltou, mais uma vez, Alex. Na oportunidade, ele ressaltou o conhecimento do dirigente sobre futebol.
"Tenho conversado bastante com o Alex [...] Foram conversas boas e produtivas de dois tricolores que querem o bem do clube. Não é a questão de gostar ou não gostar de A, B ou C, esse não é o ponto. O ponto agora é: quem pode contribuir com o clube [...] É indiscutível, por quem gosta ou quem não gosta, que o Alex é um dos tricolores que mais conhece futebol. Poucas pessoas no Brasil conhecem o futebol como o Alex. Ele conhece jogadores, empresários, tem o apoio da torcida."