Fortaleza supera Centro Olímpico por 1 a 0 na estreia da Copinha 2026

Gol do triunfo tricolor foi marcado por João Lima ainda no primeiro tempo do confronto. Time volta a campo na próxima quarta-feira , 7, para enfrentar o Confiança-PB

O Fortaleza estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Atuando no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, o Leão do Pici venceu o Centro Olímpico-SP por 1 a 0 na tarde deste domingo, 4, em duelo válido pela primeira rodada da competição. O gol do triunfo tricolor foi marcado por João Lima ainda no primeiro tempo do confronto.

Com o resultado positivo na estreia, o Tricolor assume provisoriamente a liderança do Grupo 23. O time leonino volta a campo na próxima quarta-feira , 7, às 15h15min (horário de Brasília), novamente no Estádio Nogueirão, para enfrentar o Confiança-PB pela segunda rodada da Copinha 2026.