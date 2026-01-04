Fortaleza supera Centro Olímpico por 1 a 0 na estreia da Copinha 2026

Fortaleza supera Centro Olímpico por 1 a 0 na estreia da Copinha 2026Gol do triunfo tricolor foi marcado por João Lima ainda no primeiro tempo do confronto. Time volta a campo na próxima quarta-feira , 7, para enfrentar o Confiança-PB
O Fortaleza estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Atuando no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, o Leão do Pici venceu o Centro Olímpico-SP por 1 a 0 na tarde deste domingo, 4, em duelo válido pela primeira rodada da competição. O gol do triunfo tricolor foi marcado por João Lima ainda no primeiro tempo do confronto.
Com o resultado positivo na estreia, o Tricolor assume provisoriamente a liderança do Grupo 23. O time leonino volta a campo na próxima quarta-feira , 7, às 15h15min (horário de Brasília), novamente no Estádio Nogueirão, para enfrentar o Confiança-PB pela segunda rodada da Copinha 2026.
Fortaleza 1x0 Centro Olímpico-SP: o jogo
O time comandado por Léo Porto começou a partida com boa postura, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. A superioridade em campo foi recompensada ainda na etapa inicial, quando, após cobrança de escanteio, a bola sobrou livre na área para João Lima empurrar para as redes e abrir o placar em solo paulista.
Com a vantagem construída, o Tricolor mostrou boa compactação defensiva e organização tática para administrar o resultado. Apesar do adversário ensaiar uma reação, a equipe cearense se manteve bem organizada defensivamente e pouco sofreu com as investidas. No segundo tempo, o Fortaleza ainda teve a chance de ampliar com Tomás Roco, que recebeu cruzamento de Rafael Vaz, mas finalizou por cima do gol.