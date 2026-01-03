"Tem muito trabalho pela frente", destaca Pedro Martins em chegada ao Fortaleza

"Tem muito trabalho pela frente", destaca Pedro Martins em chegada ao FortalezaO novo CEO da SAF do Fortaleza iniciou, neste sábado, 3, seu trabalho presencial no clube, onde conheceu o elenco, realizou reuniões e conversou com o técnico Thiago Carpini
Novo CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins desembarcou na capital cearense e se apresentou oficialmente ao clube neste sábado, 3, para dar sequência ao trabalho visando os desafios da temporada de 2026. Em vídeo publicado pelo Leão, o dirigente aparece conhecendo a estrutura do Centro de Excelência Alcides Santos e tendo o primeiro contato presencial com o técnico Thiago Carpini.
Além do papo com a comissão técnica que estará à frente do Tricolor, Pedro Martins também foi apresentado aos atletas do elenco e realizou algumas reuniões. Vale destacar que, logo após seu anúncio, que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2025, o CEO já começou, mesmo à distância, a dar início ao trabalho para ajustar o planejamento da temporada.
“Pude conhecer melhor a estrutura, conversar com as pessoas, funcionários, atletas e estou muito feliz mesmo, motivado. Sempre tive o maior respeito pelo Fortaleza, não só como clube, mas também como projeto, pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos e sempre tive vontade de fazer parte de tudo isso. Então, estou muito contente e acreditem que tem muito trabalho pela frente, mas eu sou mais um aqui para fazer parte dessa construção, dessa longa construção que tem sido a história do Fortaleza”, destacou o dirigente.
Pedro Martins reforçou que o principal objetivo neste momento é resolver os problemas no Pici, sobretudo em relação a saídas e chegadas de jogadores. O dirigente disse, ainda, que tem se movimentado com contatos no mercado da bola e ressaltou a parceria com o técnico Thiago Carpini nesse processo de reformulação do plantel.
“Já são alguns dias trabalhando intensamente, conversando com o mercado, com as pessoas aqui de dentro, e a gente já começou a caminhar e evoluir em muitos temas. Já estamos começando a resolver problemas. Acho que o principal tema daqui para frente é a resolução de problemas, tanto com relação a algumas saídas e movimentações que precisamos fazer, mas também chegadas. Tenho falado muito com o Carpini, estávamos muito angustiados, os dois pelo telefone, sem ainda poder nos encontrar pessoalmente. A partir de agora, fisicamente, já começamos a resolver os problemas. Teremos boas notícias para a torcida”, contou o CEO.