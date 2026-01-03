Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Tem muito trabalho pela frente", destaca Pedro Martins em chegada ao Fortaleza

O novo CEO da SAF do Fortaleza iniciou, neste sábado, 3, seu trabalho presencial no clube, onde conheceu o elenco, realizou reuniões e conversou com o técnico Thiago Carpini
Novo CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins desembarcou na capital cearense e se apresentou oficialmente ao clube neste sábado, 3, para dar sequência ao trabalho visando os desafios da temporada de 2026. Em vídeo publicado pelo Leão, o dirigente aparece conhecendo a estrutura do Centro de Excelência Alcides Santos e tendo o primeiro contato presencial com o técnico Thiago Carpini.

Além do papo com a comissão técnica que estará à frente do Tricolor, Pedro Martins também foi apresentado aos atletas do elenco e realizou algumas reuniões. Vale destacar que, logo após seu anúncio, que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2025, o CEO já começou, mesmo à distância, a dar início ao trabalho para ajustar o planejamento da temporada.

“Pude conhecer melhor a estrutura, conversar com as pessoas, funcionários, atletas e estou muito feliz mesmo, motivado. Sempre tive o maior respeito pelo Fortaleza, não só como clube, mas também como projeto, pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos e sempre tive vontade de fazer parte de tudo isso. Então, estou muito contente e acreditem que tem muito trabalho pela frente, mas eu sou mais um aqui para fazer parte dessa construção, dessa longa construção que tem sido a história do Fortaleza”, destacou o dirigente.

Pedro Martins reforçou que o principal objetivo neste momento é resolver os problemas no Pici, sobretudo em relação a saídas e chegadas de jogadores. O dirigente disse, ainda, que tem se movimentado com contatos no mercado da bola e ressaltou a parceria com o técnico Thiago Carpini nesse processo de reformulação do plantel.

“Já são alguns dias trabalhando intensamente, conversando com o mercado, com as pessoas aqui de dentro, e a gente já começou a caminhar e evoluir em muitos temas. Já estamos começando a resolver problemas. Acho que o principal tema daqui para frente é a resolução de problemas, tanto com relação a algumas saídas e movimentações que precisamos fazer, mas também chegadas. Tenho falado muito com o Carpini, estávamos muito angustiados, os dois pelo telefone, sem ainda poder nos encontrar pessoalmente. A partir de agora, fisicamente, já começamos a resolver os problemas. Teremos boas notícias para a torcida”, contou o CEO.

