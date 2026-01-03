Fortaleza estreia na Copinha diante do Centro Olímpico-SP neste domingo, 4

O elenco sub-20 do Fortaleza é o atual bicampeão estadual e vem de boas campanhas em torneios nacionais em 2025 / Crédito: João Moura e Felipe Honorato / Fortaleza EC

Após uma temporada de 2025 de bons resultados no sub-20, o Fortaleza chega para a Copa São Paulo de Futebol Júnior com expectativas elevadas. O Tricolor do Pici faz sua estreia na competição neste domingo, 4, quando enfrenta o Centro Olímpico-SP, às 13 horas, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP) – cidade-sede do Leão na primeira fase. Indo para a sua 23ª disputa da Copinha, o Leão faz parte do Grupo 23, composto também pelo Confiança-PB, o qual enfrenta na próxima quarta-feira, 7, às 15h15min, e pelo União Mogi-SP, cujo duelo acontece no domingo seguinte, 10, também às 15h15min. O elenco cearense encerrou sua preparação para o certame na última sexta-feira, dia em que também embarcou para São Paulo.