Com Carpini, elenco do Fortaleza vai se apresentar no dia 29 de dezembro

Até lá, departamento de futebol e técnico vão seguir realizando a montagem do elenco visando a temporada de 2026, quando o time disputará o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série B.

Agora sob o comando de Thiago Carpini, o elenco do Fortaleza já tem data definida para se apresentar no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Conforme revelou o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, após a coletiva de apresentação do novo comandante , a primeira atividade do plantel tricolor será no dia 29 de dezembro, segunda-feira.

Durante a apresentação, Carpini evitou falar sobre contratações e enfatizou o trabalho com as peças que já integram o atual plantel. O treinador também destacou a preferência por reduzir o grupo para atuar com um número menor de jogadores. Atualmente, o elenco tricolor conta com 37 atletas.



"É difícil falar em números, e o Fortaleza tem uma equipe muito qualificada. Algumas adaptações têm que ser feitas pela Série B, mas são ajustes que a gente está avaliando internamente. Precisamos primeiro entender o que temos e as principais carências e necessidades para o início da temporada", detalhou.

"Hoje contamos com quase 40 atletas no plantel. Talvez, pelas circunstâncias, precisaremos reduzir um pouco esse número, até para dar mais atenção aos atletas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um número um pouco mais reduzido", completou.



