Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carpini chega a Fortaleza e exalta Leão: "Time de Série A que está na Série B"

Carpini chega a Fortaleza e exalta Leão: "Time de Série A que está na Série B"

O novo comandante do Tricolor desembarcou na capital cearense e destacou a grandeza do clube do Pici
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Novo treinador do Fortaleza, Thiago Carpini desembarcou em Fortaleza no início da tarde desta sexta-feira, 12, para dar início à sua jornada no Pici. Ainda no Aeroporto Pinto Martins, o comandante, em entrevista, destacou que o atual momento vivido pelo clube não define “sua grandeza e história”, além de ressaltar que o Leão é um time “de Série A que está momentaneamente na Série B”.

“É um time de Série A que momentaneamente está na Série B. Esse momento do Fortaleza não define a sua grandeza e a sua história. Eu acho que temos que ter os comportamentos e a postura de uma equipe de Série A, que continua sendo, mas também fazer alguns ajustes de competitividade que a competição (Série B) exige”, comentou.

Leia mais

Carpini chegou ao Tricolor para substituir Martín Palermo e liderar o projeto visando a temporada de 2026, na qual o clube terá a Série B do Campeonato Brasileiro como principal competição. Em seu currículo, o treinador acumula um acesso com o Juventude, em 2023, e outros trabalhos em equipes da primeira divisão, como Vitória e São Paulo.

“A gente sabe que o momento é complicado. O Fortaleza viveu um ano ruim em 2025, com o rebaixamento depois de tantas campanhas históricas, como a final da Sul-Americana, títulos regionais e tudo mais que o Fortaleza ganhou nos últimos anos. Então, a gente espera fazer parte desse processo de reconstrução, se é que podemos chamar assim”, enfatizou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar