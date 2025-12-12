Carpini chega a Fortaleza e exalta Leão: "Time de Série A que está na Série B"

Novo treinador do Fortaleza, Thiago Carpini desembarcou em Fortaleza no início da tarde desta sexta-feira, 12, para dar início à sua jornada no Pici. Ainda no Aeroporto Pinto Martins, o comandante, em entrevista, destacou que o atual momento vivido pelo clube não define “sua grandeza e história”, além de ressaltar que o Leão é um time “de Série A que está momentaneamente na Série B”.

“É um time de Série A que momentaneamente está na Série B. Esse momento do Fortaleza não define a sua grandeza e a sua história. Eu acho que temos que ter os comportamentos e a postura de uma equipe de Série A, que continua sendo, mas também fazer alguns ajustes de competitividade que a competição (Série B) exige”, comentou.