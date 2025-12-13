Invicto sob o comando de Fred, Fortaleza sub-17 disputa final em Brasília

Invicto sob o comando de Fred, Fortaleza sub-17 disputa final em BrasíliaO Leãozinho chega a final sem ter perdido um único jogo, com recorte de cinco vitórias e um empate nos seis duelos disputados
O Fortaleza superou o Botafogo por 2 a 0 nessa sexta-feira, 12, e se classificou para a final do torneio Supercopa Capital, realizado no Distrito Federal. Os tentos do sub-17 foram marcados por Dieguinho e Nathan em partida disputada no estádio Defelê, em Brasília.
O Leãozinho chega a final sem ter perdido um único jogo, com recorte de cinco vitórias e um empate nos seis duelos disputados, conquistando um aproveitamento de 88% sob o comando do estreante Fred. O grupo chefiado pelo ex-atacante também se mostra sólido dentro dos confrontos, tendo marcado 12 gols e sofrido apenas três até o momento.
A final do torneio acontece neste domingo, 14, às 15 horas, no estádio Bezerrão, em Gama, Distrito Federal. O Fortaleza terá a sua frente o Palmeiras, uma das mais tradicionais equipes em torneios de base.
O Alviverde também defende sua invencibilidade no jogo decisivo. A equipe da Barra Funda venceu quatro partidas e empatou outras duas, vindo de uma classificação nos pênaltis contra o Atlético-MG. No certame, o porco marcou 18 gols e sofreu cinco tentos, sendo três destes no duelo contra o Galo.
Leia mais
Fred comenta novo momento como técnico
Em seu primeiro trabalho como treinador, Fred fez um balanço do desempenho da equipe durante a Supercopa Capital. Na avaliação do atleta ex-seleção brasileira, a metodologia aplicada vem surgindo efeito, mas que o pouco espaço de tempo entre as partidas gera desconforto.
"Tem sido dias intensos de muito trabalho. Jogamos a cada dois dias e, quando não temos jogo, procuramos trabalhar com os meninos, seja em treino, recuperação ou analisando em vídeo, o que precisamos melhorar para a próxima partida. Continuamos invictos, vencendo grandes equipes, e firmes na busca do nosso objetivo", comenta.
Ainda sobre a primeira experiência como treinador, o profissional avalia que sua passagem como atleta o ajuda no desenvolvimento de novos talentos.
"É uma experiência nova. Tenho uma visão das categorias de base como jogador e agora estou vivenciando o mesmo processo como treinador. São jovens atletas que buscam alcançar o sonho de chegarem ao profissional e temos que ter esse olhar com atenção para todos", afirma.