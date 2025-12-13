Invicto sob o comando de Fred, Fortaleza sub-17 disputa final em Brasília

Fred chega a sua primeira final como treinador do Fortaleza / Crédito: Samuel Reis / Fortaleza EC

O Fortaleza superou o Botafogo por 2 a 0 nessa sexta-feira, 12, e se classificou para a final do torneio Supercopa Capital, realizado no Distrito Federal. Os tentos do sub-17 foram marcados por Dieguinho e Nathan em partida disputada no estádio Defelê, em Brasília. O Leãozinho chega a final sem ter perdido um único jogo, com recorte de cinco vitórias e um empate nos seis duelos disputados, conquistando um aproveitamento de 88% sob o comando do estreante Fred. O grupo chefiado pelo ex-atacante também se mostra sólido dentro dos confrontos, tendo marcado 12 gols e sofrido apenas três até o momento.