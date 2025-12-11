"Tem todo o perfil de ajudar o Fortaleza", afirma Paz sobre escolha por Thiago Carpini

"Tem todo o perfil de ajudar o Fortaleza", afirma Paz sobre escolha por Thiago CarpiniEspeculado outras vezes na equipe cearense, o profissional tem no currículo um acesso com o Jaconero em 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024, com o São Paulo
Logo após o anúncio da saída de Martin Palermo, o Fortaleza agiu rápido no mercado e fechou a contratação de Thiago Carpini. O paulista de 41 anos estava livre no mercado desde o fim da Série A, quando não renovou o vínculo com o Juventude, e foi anunciado na noite desta quinta-feira, 11.
Especulado outras vezes na equipe cearense, o profissional tem no currículo um acesso com o Jaconero em 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024, com o São Paulo. Na introdução do técnico, o CEO do Leão, Marcelo Paz, afirmou que a juventude e a modernidade dos trabalhos de Carpini são um dos motivos pelos quais ele foi contratado.
"Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com Thiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A", afirmou o dirigente ao site oficial do clube", disse em fala vinculada ao site oficial do Tricolor.
O mandatário prosseguiu, afirmando que da parte do novo treinador, o motivo da vinda se deu pela estrutura fornecida pelo Fortaleza.
"Carpini aceitou o desafio de treinar o Fortaleza na segunda divisão por respeito ao Clube e por entender que é um clube que tem projetos, faz bons trabalhos, tem estrutura, elenco e que vai voltar muito forte no ano de 2026", complementa.
Marcelo Paz também detalhou as reuniões prévias entre Leão e Carpini, afirmando que já nas conversas iniciais, o profissional já apresentava um plano de treino e trabalho que agradava à diretoria. O executivo também celebra que, após quatro temporadas, o Tricolor tem novamente um treinador brasileiro.
"Tivemos um contato inicial com ele junto ao Departamento de Futebol, onde já foram alinhados os primeiros passos, falou um pouco de elenco, perfil de trabalho, dia a dia, como se pretende conduzir e entendemos que é um bom nome", afirma.
"Um nome muito cobiçado no mercado brasileiro, que é da nova safra de treinadores e que tem todo o perfil de ajudar o Fortaleza a voltar à primeira divisão. O Fortaleza volta a ter um treinador brasileiro depois de algum tempo e estamos muito felizes e empolgados com esse acerto", conclui.
Carpini fecha contrato até o final de 2026 e traz consigo uma comissão técnica formada pelos auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero chegam com o treinador.
Além das citadas passagens por Juventude e São Paulo, o técnico paulista também comandou o Vitória e o Água Santa.