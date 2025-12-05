Fortaleza tem 64,8% de chance de permanência e 17,2% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMG

Breno Lopes: destaque contra o Flamengo, fez seu 5º gol na Série A / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após realizar uma recuperação improvável, o Fortaleza deixou a zona de rebaixamento da Série A e chega à 38ª rodada dependendo apenas de si. O Tricolor, por sinal, tem 64,8% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro em 2026, conforme levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Fortaleza ainda tem 17,2% de possibilidade de conseguir vaga para a Copa Sul-Americana do próximo ano.