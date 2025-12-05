Fortaleza tem 64,8% de chance de permanência e 17,2% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMG

Fortaleza tem 64,8% de chance de permanência e 17,2% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMGTricolor do Pici chega à 38ª rodada dependendo apenas de si. Duelo decisivo será contra o Botafogo, no domingo, 7, fora de casa
Após realizar uma recuperação improvável, o Fortaleza deixou a zona de rebaixamento da Série A e chega à 38ª rodada dependendo apenas de si. O Tricolor, por sinal, tem 64,8% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro em 2026, conforme levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Fortaleza ainda tem 17,2% de possibilidade de conseguir vaga para a Copa Sul-Americana do próximo ano.
No último compromisso, o Leão do Pici, que é 16º colocado com 43 pontos, vai visitar o Botafogo para definir seu futuro. O duelo decisivo ocorre no domingo, 7, às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Uma simples vitória já garante a equipe cearense no Brasileirão da próxima temporada.
Em caso de empate, o time de Martín Palermo precisará torcer para que duas de três possíveis combinações aconteçam: derrota do Ceará contra o Palmeiras, no Castelão; tropeço do Internacional (18º) contra o RB Bragantino, no Beira-Rio (RS) — ou vitória do Colorado por no máximo um gol de diferença; empate ou revés do Vitória (17º) diante do São Paulo, no Barradão (BA).
Já em situação de derrota no Nilton Santos, o Fortaleza terá que torcer para que Vitória e Internacional somem, no máximo, um ponto em seus jogos — ou seja, empate ou revés.
Chances de queda na 38ª rodada de acordo com a UFMG:
- Sport - 100% (rebaixado)
- Juventude - 100% (rebaixado)
- Internacional - 77,5%
- Vitória - 64,9%
- Fortaleza - 35,2%
- Ceará - 20,4%
- Santos - 2,1%