Botafogo terá dez desfalques e três retornos para enfrentar o Fortaleza

Botafogo terá dez desfalques e três retornos para enfrentar o FortalezaO duelo decisivo acontecerá neste domingo, 7, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Estádio Nilton Santons, no Rio de Janeiro
O Botafogo terá dez desfalques e três retornos para encarar o Fortaleza neste domingo, 7, em duelo da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
A principal baixa será no sistema defensivo alvinegro. Para este duelo decisivo, o técnico Davide Ancelotti não terá à disposição nenhum zagueiro de ofício do elenco profissional. Há mais tempo lesionado, Bastos foi submetido a um procedimento cirúrgico, em julho deste ano, devido a uma lesão crônica complexa no joelho esquerdo.
Kaio Pantaleão rompeu o ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o ligamento cruzado anterior e também teve uma lesão do menisco medial. Ainda com problemas de joelho, Barboza sofreu um estiramento ligamentar e também será ausência.
Leia mais
Completando as ausências na zaga, David Ricardo, ex-Ceará, foi expulso nos acréscimos no embate contra o Cruzeiro, nessa quinta-feira, 4, e cumprirá suspensão automática nesta rodada.
Ainda no sistema defensivo, o técnico italiano não terá os goleiros Léo Linck e Neto. O primeiro está com abscesso amigdaliano e deve ser ausência novamente. Já Neto segue tratando uma lesão no músculo retofemoral da coxa direita e só voltou a participar de uma atividade com o restante do grupo na última terça-feira, 2.
No setor ofensivo, as ausências ficam por conta de Savarino e Joaquín Correa, que ficaram fora do duelo diante da Raposa por lesões musculares.
Além deles, duas rodadas atrás, o volante Danilo lesão muscular leve na coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Tricolor. O Glorioso tenta recuperar o atleta a tempo de encarar o Leão do Pici.
Por fim, no setor de ataque, Ancelotti não contará com o atacante Matheus Martins, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, no início do confronto contra o Ceará, em 19 de outubro, e segue afastado desde então.
Provável time do Botafogo para encarar o Fortaleza
Apesar do alto número de lesões, o Glorioso terá alguns retornos para o embate contra o Tricolor. O lateral-direito Mateo Ponte, o meia Santi Rodríguez e o atacante Jeffinho reforçam o Glorioso após cumprirem suspensão no embate ante a Raposa.
Com isso, o provável Botafogo para enfrentar o Fortaleza tem Raul; Vitinho, Marçal, Newton e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas, Artur, Santi Rodríguez (Jordan Barrera) e Montoro (Cuiabano); Arthur Cabral (Kadir Barria).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente