Botafogo terá dez desfalques e três retornos para enfrentar o Fortaleza

Zagueiro David Ricardo no jogo Ceará x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo terá dez desfalques e três retornos para encarar o Fortaleza neste domingo, 7, em duelo da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Ainda no sistema defensivo, o técnico italiano não terá os goleiros Léo Linck e Neto. O primeiro está com abscesso amigdaliano e deve ser ausência novamente. Já Neto segue tratando uma lesão no músculo retofemoral da coxa direita e só voltou a participar de uma atividade com o restante do grupo na última terça-feira, 2. No setor ofensivo, as ausências ficam por conta de Savarino e Joaquín Correa, que ficaram fora do duelo diante da Raposa por lesões musculares.

Além deles, duas rodadas atrás, o volante Danilo lesão muscular leve na coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Tricolor. O Glorioso tenta recuperar o atleta a tempo de encarar o Leão do Pici. Por fim, no setor de ataque, Ancelotti não contará com o atacante Matheus Martins, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, no início do confronto contra o Ceará, em 19 de outubro, e segue afastado desde então. Provável time do Botafogo para encarar o Fortaleza Apesar do alto número de lesões, o Glorioso terá alguns retornos para o embate contra o Tricolor. O lateral-direito Mateo Ponte, o meia Santi Rodríguez e o atacante Jeffinho reforçam o Glorioso após cumprirem suspensão no embate ante a Raposa.