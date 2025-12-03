Gigante no Castelão: Fortaleza está a um passo de cumprir "missão impossível"

O Fortaleza é para quem acredita — e para quem está com o coração em dia. O torcedor tricolor viu até milagre no Castelão

O Fortaleza está fora do Z-4 da Série A depois de seis meses para não voltar mais.

A vitória gigante e emocionante por 2 a 1 sobre o Corinthians tira o Leão da zona de rebaixamento a uma rodada do fim do Brasileirão. O time do Pici está muito perto de cumprir uma "missão impossível". São mais 90 minutos no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, dependendo apenas de si para carimbar o passaporte rumo à Série A de 2026.

O Fortaleza é para quem acredita — e para quem está com o coração em dia. O torcedor tricolor viu até milagre: aos 45 do segundo tempo, Breno protagonizou uma defesa inacreditável no Castelão que poderia ter significado o empate corintiano.

O roteiro foi dramático do início ao fim. Mesmo abrindo 2 a 0, o Leão nunca conseguiu esfriar o jogo nem ter pleno controle da partida. Foi eficiente, mas viveu o confronto com tensão constante.

O gol cedo de Pochettino condicionou tudo. Depois dele, o Fortaleza recuou, teve enorme dificuldade para contra-atacar — mesmo com espaço — e passou a lidar com o Corinthians inteiro em seu campo ofensivo.