Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem lista de titulares pendurados para encarar o Corinthians

Fortaleza tem lista de titulares pendurados para encarar o Corinthians

O regulamento do Campeonato Brasileiro prevê que os atletas cumpram um jogo de suspensão cada vez que acumulem três cartões amarelos
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No decisivo duelo contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira, 19 horas, o Fortaleza terá um total de nove atletas pendurados. Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Pierre, Herrera, Breno Lopes, ⁠Lucas Gazal, ⁠Yago Pikachu, Lucca Prior e Bruno Pacheco estão com dois cartões amarelos cada e estarão fora da 38ª rodada caso sejam advertidos pelo árbitro.

O regulamento do Campeonato Brasileiro prevê que os atletas cumpram um jogo de suspensão cada vez que acumulem três cartões amarelos, por este fato, o Leão pode ter até nove baixas para o decisivo jogo contra o Botafogo, que acontece às 16 horas do domingo, 7.

Mesmo com a extensa lista de pendurados, o Fortaleza não tem nenhum desfalque por suspensão para o jogo contra o Corinthians, tendo como ausência somente os nomes entregues ao departamento médico. Vale lembrar que Bruno Pacheco e Lucca Prior estão entre os atletas no DM e devem evitar a punição para o jogo seguinte.

Leia mais

Com quatro titulares correndo risco de suspensão, o Leão precisa ter cautela para não ter nenhuma baixa importante na 38ª rodada. Com 40 pontos, o Tricolor pode sair da zona de rebaixamento já nesta rodada, precisando vencer o seu jogo e torcer por não vitórias de Internacional e Santos. 

O Colorado enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 20 horas da quarta-feira, 3, enquanto o Santos viaja até Caxias do Sul para enfrentar o já rebaixado Juventude, às 19h30min do mesmo dia. Caso o Vitória, atual 15º colocado com 42 pontos, perca para o RB Bragantino em Bragança Paulista (SP), o Leão também conseguira ultrapassá-los.

Neste cenário, a equipe cearense iria ao Nilton Santos dependendo somente de si para se manter na primeira divisão. Mesmo que matematicamente não exista confirmação, é muito provável que o Leão consiga a permanência em caso de duas vitórias nos dois últimos jogos, uma vez que os adversários também possuem confrontos complicados.

Bareiro é a esperança do Leão nos jogos restantes

O atacante do Fortaleza, Adam Bareiro, encerrou o mês de novembro com desempenho decisivo. O paraguaio disputou seis partidas neste período e participou de gols em todas, com cinco tentos anotados e uma assistência cedida, sendo fundamental na arrancada do Leão rumo a sair do Z-4.

A única exceção foi o jogo contra o Atlético-MG, no dia 12, quando Bareiro cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e não atuou. Antes de distribuir uma assistência para o gol de Pochettino, no domingo, 30, na vitória contra o Galo, na Arena Castelão, ele já havia marcado contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino em sequência.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar