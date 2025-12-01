Fortaleza tem lista de titulares pendurados para encarar o Corinthians

Breno Lopes é um dos pendurados / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

No decisivo duelo contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira, 19 horas, o Fortaleza terá um total de nove atletas pendurados. Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Pierre, Herrera, Breno Lopes, ⁠Lucas Gazal, ⁠Yago Pikachu, Lucca Prior e Bruno Pacheco estão com dois cartões amarelos cada e estarão fora da 38ª rodada caso sejam advertidos pelo árbitro. O regulamento do Campeonato Brasileiro prevê que os atletas cumpram um jogo de suspensão cada vez que acumulem três cartões amarelos, por este fato, o Leão pode ter até nove baixas para o decisivo jogo contra o Botafogo, que acontece às 16 horas do domingo, 7.