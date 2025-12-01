Fortaleza tem lista de titulares pendurados para encarar o Corinthians

Fortaleza tem lista de titulares pendurados para encarar o CorinthiansO regulamento do Campeonato Brasileiro prevê que os atletas cumpram um jogo de suspensão cada vez que acumulem três cartões amarelos
No decisivo duelo contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira, 19 horas, o Fortaleza terá um total de nove atletas pendurados. Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Pierre, Herrera, Breno Lopes, Lucas Gazal, Yago Pikachu, Lucca Prior e Bruno Pacheco estão com dois cartões amarelos cada e estarão fora da 38ª rodada caso sejam advertidos pelo árbitro.
O regulamento do Campeonato Brasileiro prevê que os atletas cumpram um jogo de suspensão cada vez que acumulem três cartões amarelos, por este fato, o Leão pode ter até nove baixas para o decisivo jogo contra o Botafogo, que acontece às 16 horas do domingo, 7.
Mesmo com a extensa lista de pendurados, o Fortaleza não tem nenhum desfalque por suspensão para o jogo contra o Corinthians, tendo como ausência somente os nomes entregues ao departamento médico. Vale lembrar que Bruno Pacheco e Lucca Prior estão entre os atletas no DM e devem evitar a punição para o jogo seguinte.
Com quatro titulares correndo risco de suspensão, o Leão precisa ter cautela para não ter nenhuma baixa importante na 38ª rodada. Com 40 pontos, o Tricolor pode sair da zona de rebaixamento já nesta rodada, precisando vencer o seu jogo e torcer por não vitórias de Internacional e Santos.
O Colorado enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 20 horas da quarta-feira, 3, enquanto o Santos viaja até Caxias do Sul para enfrentar o já rebaixado Juventude, às 19h30min do mesmo dia. Caso o Vitória, atual 15º colocado com 42 pontos, perca para o RB Bragantino em Bragança Paulista (SP), o Leão também conseguira ultrapassá-los.
Neste cenário, a equipe cearense iria ao Nilton Santos dependendo somente de si para se manter na primeira divisão. Mesmo que matematicamente não exista confirmação, é muito provável que o Leão consiga a permanência em caso de duas vitórias nos dois últimos jogos, uma vez que os adversários também possuem confrontos complicados.
Bareiro é a esperança do Leão nos jogos restantes
O atacante do Fortaleza, Adam Bareiro, encerrou o mês de novembro com desempenho decisivo. O paraguaio disputou seis partidas neste período e participou de gols em todas, com cinco tentos anotados e uma assistência cedida, sendo fundamental na arrancada do Leão rumo a sair do Z-4.
A única exceção foi o jogo contra o Atlético-MG, no dia 12, quando Bareiro cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e não atuou. Antes de distribuir uma assistência para o gol de Pochettino, no domingo, 30, na vitória contra o Galo, na Arena Castelão, ele já havia marcado contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino em sequência.
