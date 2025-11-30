Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pierre destaca ambiente e força coletiva no Fortaleza: "Todo jogo tem sido uma final"

Volante ganhou espaço no Leão em meio à reação do time na Série A. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, detalhou ambiente atual do clube
Iara Costa
Iara Costa
Ainda que tenha sido contratado pelo Fortaleza há poucos mais de três meses, Pierre já fala como alguém que encontrou um ambiente onde pretende ficar. O volante, emprestado ao Leão pelo Tombense após boa passagem pelo Volta Redonda, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e admitiu que não imaginava receber proposta de um clube da Série A meses atrás.

A adaptação à nova realidade, entretanto, foi rápida. Segundo ele, o principal motivo foi o ambiente favorável, mesmo dentro de um momento delicado — o time briga contra o rebaixamento e protagoniza reação desde que ele se firmou entre os titulares. “O clube me recebeu muito bem, desde o primeiro dia. Funcionários, atletas, todo mundo. Isso ajuda demais quando tu tá tentando se adaptar”, agradece.

Mesmo quando o viés do time ainda era de baixa, o atleta diz que o vestiário era o que o motivava a se manter pronto para crescer. “De verdade, o ambiente não mudou em nada desde que eu cheguei. Com Paiva ou com Palermo, a gente procurava trabalhar com alegria independente da situação, porque só assim a gente conseguiria reverter o cenário”.

O cenário ainda é delicado. O Fortaleza hoje é ainda o 18° colocado no Brasileirão com 37 pontos. Mesmo assim, Pierre crê numa recuperação não só pela máxima de ver a confiança como elemento base do futebol, mas também pela postura do grupo, principalmente nas últimas partidas.

“A gente não deixa as adversidades abalarem. Tomar gol, erro de arbitragem, chance perdida… A gente continua acreditando que é possível virar, empatar, seguir. Esse espírito de acreditar até o fim foi o principal fator (na atual sequência)”, afirmou.

 

