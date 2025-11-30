Pierre destaca ambiente e força coletiva no Fortaleza: "Todo jogo tem sido uma final"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.11.2025:. Entrevista com o jogador Pierre, na sede do Fortaleza EC. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ainda que tenha sido contratado pelo Fortaleza há poucos mais de três meses, Pierre já fala como alguém que encontrou um ambiente onde pretende ficar. O volante, emprestado ao Leão pelo Tombense após boa passagem pelo Volta Redonda, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e admitiu que não imaginava receber proposta de um clube da Série A meses atrás. A adaptação à nova realidade, entretanto, foi rápida. Segundo ele, o principal motivo foi o ambiente favorável, mesmo dentro de um momento delicado — o time briga contra o rebaixamento e protagoniza reação desde que ele se firmou entre os titulares. “O clube me recebeu muito bem, desde o primeiro dia. Funcionários, atletas, todo mundo. Isso ajuda demais quando tu tá tentando se adaptar”, agradece.