Pierre destaca ambiente e força coletiva no Fortaleza: "Todo jogo tem sido uma final"Volante ganhou espaço no Leão em meio à reação do time na Série A. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, detalhou ambiente atual do clube
Ainda que tenha sido contratado pelo Fortaleza há poucos mais de três meses, Pierre já fala como alguém que encontrou um ambiente onde pretende ficar. O volante, emprestado ao Leão pelo Tombense após boa passagem pelo Volta Redonda, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e admitiu que não imaginava receber proposta de um clube da Série A meses atrás.
A adaptação à nova realidade, entretanto, foi rápida. Segundo ele, o principal motivo foi o ambiente favorável, mesmo dentro de um momento delicado — o time briga contra o rebaixamento e protagoniza reação desde que ele se firmou entre os titulares. “O clube me recebeu muito bem, desde o primeiro dia. Funcionários, atletas, todo mundo. Isso ajuda demais quando tu tá tentando se adaptar”, agradece.
Mesmo quando o viés do time ainda era de baixa, o atleta diz que o vestiário era o que o motivava a se manter pronto para crescer. “De verdade, o ambiente não mudou em nada desde que eu cheguei. Com Paiva ou com Palermo, a gente procurava trabalhar com alegria independente da situação, porque só assim a gente conseguiria reverter o cenário”.
O cenário ainda é delicado. O Fortaleza hoje é ainda o 18° colocado no Brasileirão com 37 pontos. Mesmo assim, Pierre crê numa recuperação não só pela máxima de ver a confiança como elemento base do futebol, mas também pela postura do grupo, principalmente nas últimas partidas.
“A gente não deixa as adversidades abalarem. Tomar gol, erro de arbitragem, chance perdida… A gente continua acreditando que é possível virar, empatar, seguir. Esse espírito de acreditar até o fim foi o principal fator (na atual sequência)”, afirmou.
