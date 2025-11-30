Em alta, Pierre reforça vontade de ficar no Fortaleza por "muitos e muitos anos"O volante está emprestado pela Tombense ao Leão até o final desta temporada, mas o time cearense tem opção de compra fixado no contrato e deve exercê-lo
Um dos principais destaques do momento de ascensão do Fortaleza na Série A, Pierre não escondeu, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, sua vontade de permanecer no clube tricolor por “muitos e muitos anos”. No papo, o atleta também falou sobre a resiliência da equipe na luta contra o rebaixamento e sobre o impacto da chegada do técnico Martín Palermo.
O volante está emprestado pela Tombense ao Fortaleza até o final desta temporada, mas o time cearense tem opção de compra fixada no contrato. O colunista do O POVO, Fernando Graziani, divulgou com exclusividade no início de novembro que o Leão, independentemente de ficar ou não na Série A, fará a aquisição em definitivo de Pierre.
“Tô muito feliz por ter esse reconhecimento. Tô emprestado com opção de compra, mas tô adaptado ao clube, à cidade. Se for da vontade de Deus, quero permanecer por muitos e muitos anos”, contou o volante em entrevista ao Esportes O POVO, na quinta-feira passada, dia 27, no Centro de Excelência Alcides Santos.
Pierre fala sobre a resiliência do Fortaleza na luta contra o Z-4
A atual sequência de sete jogos sem perder começou na vitória diante do Flamengo, provável campeão do torneio. Em seguida, no entanto, a equipe somou empates frustrantes contra Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG. Para o jogador, apesar dos pontos desperdiçados, o bom desempenho manteve o time esperançoso — otimismo que se confirmou com os triunfos diante de Bahia e Bragantino fora de casa.
“A gente sabia que estava fazendo algo bom. Quando você desempenha bem, você se aproxima da vitória. A confiança no trabalho fez total diferença. (E sobre o jogo contra o Flamengo), vencer um adversário daquele nível aumenta sua confiança. Aproxima você dos bons resultados, do bom desempenho. Aquilo ali foi uma virada de chave pra gente”.
Pierre também destaca o papel do técnico Martín Palermo no crescimento da equipe. Para o volante, apesar dos ajustes coletivos, o que mais fez diferença foi a capacidade do argentino de "extrair o melhor de cada" jogador. “Ele passa confiança e te dá liberdade dentro de campo para fazer o que tu acha melhor dentro da tua responsabilidade. Não é por acaso que vários jogadores subiram de nível com ele”, assumiu.
