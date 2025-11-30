Em alta, Pierre reforça vontade de ficar no Fortaleza por "muitos e muitos anos"

Pierre virou titular do Fortaleza na reação na Série A / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Um dos principais destaques do momento de ascensão do Fortaleza na Série A, Pierre não escondeu, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, sua vontade de permanecer no clube tricolor por “muitos e muitos anos”. No papo, o atleta também falou sobre a resiliência da equipe na luta contra o rebaixamento e sobre o impacto da chegada do técnico Martín Palermo. O volante está emprestado pela Tombense ao Fortaleza até o final desta temporada, mas o time cearense tem opção de compra fixada no contrato. O colunista do O POVO, Fernando Graziani, divulgou com exclusividade no início de novembro que o Leão, independentemente de ficar ou não na Série A, fará a aquisição em definitivo de Pierre.