Vitória vence Sport e Fortaleza não pode sair do Z4 na próxima rodada

Adversário do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, o Vitória superou o Sport pelo placar de 3 a 1 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Com esse resultado, o Fortaleza não pode mais sair da zona da degola na rodada do meio de semana, uma vez que o Vitória tem 39 pontos e o Fortaleza só pode chegar aos 37. O duelo de Rubro-Negros aconteceu neste domingo, 23, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).
É válido lembrar que devido à final da Copa Sul-Americana, a partida entre Fortaleza e Atlético-MG, válida pela 35ª e atual rodada, foi adiada para o dia 30 de novembro, às 18h30min, na Arena Castelão. O adiamento do duelo aconteceu justamente porque o Galo enfrentou o Lanús no jogo continental.
Fora o Vitória, outro adversário do Tricolor que atuou no fim de semana foi o Juventude. A equipe gaúcha foi derrotada por 2 a 1 pelo São Paulo, e estacionou na 19ª colocação com 33 pontos, um a menos que o clube do Pici.
A situação leonina pode piorar ainda mais caso o Santos vença o Internacional nesta segunda-feira, 24, uma vez que a equipe paulista chegaria aos 40 pontos, soma superior aos 37 que o Leão chegaria caso vença o RB Bragantino nesta quarta-feira, 26.
Situação do Fortaleza para a 36ª rodada
Além de vencer o time de Bragança Paulista (SP), os cearenses precisam "secar" Juventude, Vitória e Santos, todos com um jogo a mais. Em caso de tripla derrota, o Leão poderia se ver longe das quatro últimas colocações em um cenário de vitória na 36ª rodada e no jogo atrasado da 35ª.
Neste cenário, o Alvinegro Paulista teria, no máximo, 40 pontos em caso de vitória contra Internacional e o Vitória manteria os 39 pontos. Assim, o Fortaleza iria aos mesmos 40 pontos do time paulista, mas tendo a oportunidade de superá-los no saldo de gols, precisando descontar dois tentos no quesito.
Nos jogos da 36ª rodada, o Vitória recebe o Mirassol em casa, o Santos é mandante contra o lanterna e já rebaixado Sport e o Juventude, também mandante, recebe o Bahia. Na ocasião, o Tricolor Cearense é a única equipe a jogar fora de casa.
Após os duelos contra RB Bragantino e Atlético-MG, o Leão recebe o Corinthians, na Arena Castelão, às 19 horas da quarta-feira, 3 de dezembro, e encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, às 16 horas do domingo, 7.