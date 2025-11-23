Vitória vence Sport e Fortaleza não pode sair do Z4 na próxima rodada

A equipe baiana saiu da zona do rebaixamento / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Adversário do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, o Vitória superou o Sport pelo placar de 3 a 1 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Com esse resultado, o Fortaleza não pode mais sair da zona da degola na rodada do meio de semana, uma vez que o Vitória tem 39 pontos e o Fortaleza só pode chegar aos 37. O duelo de Rubro-Negros aconteceu neste domingo, 23, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). É válido lembrar que devido à final da Copa Sul-Americana, a partida entre Fortaleza e Atlético-MG, válida pela 35ª e atual rodada, foi adiada para o dia 30 de novembro, às 18h30min, na Arena Castelão. O adiamento do duelo aconteceu justamente porque o Galo enfrentou o Lanús no jogo continental.