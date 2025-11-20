Transmissão de Bahia x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Pelo Brasileirão Série A, Bahia e Fortaleza duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira (20/11) , às 18 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão exclusiva do Premiere (serviço de streaming).

Transmissão de Bahia x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 20

Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO