Transmissão de Bahia x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Pelo Brasileirão Série A, Bahia e Fortaleza duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Mateus Moura
Mateus Moura Autor
Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira (20/11), às 18 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão exclusiva do Premiere (serviço de streaming).

Transmissão de Bahia x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 20

 

Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Fortaleza

Quinta-feira, 20 de novembro (20/11), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Fortaleza

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

