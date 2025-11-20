Transmissão de Bahia x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Transmissão de Bahia x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20Pelo Brasileirão Série A, Bahia e Fortaleza duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira (20/11), às 18 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão exclusiva do Premiere (serviço de streaming).
Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Fortaleza
Quinta-feira, 20 de novembro (20/11), às 18 horas (horário de Brasília)
Onde será Bahia x Fortaleza
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)