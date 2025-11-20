Rivais do Fortaleza na briga contra rebaixamento pontuam na rodada; veja desempenho

Santos de Neymar ficou no empate com o Mirassol pelo Brasileirão / Crédito: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Três rivais diretos do Fortaleza na luta contra o rebaixamento entraram em campo nesta quarta-feira, 19, e quinta-feira, 20, e pontuaram na rodada. Santos (16º), Vitória (17º) e Juventude (18º) empataram seus jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Os resultados podem ser favoráveis ao Leão, caso o time cearense vença o Bahia nesta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova. Se o Tricolor do Pici conquistar a vitória, a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, cairá de 6 para 3 pontos.

Na quarta, o Santos, em casa, saiu na frente contra o Mirassol (4º), com gol de Neymar, mas cedeu o empate em jogo válido pela 34ª rodada. O camisa 10 santista cometeu pênalti em Reinaldo, que converteu a cobrança para deixar tudo igual na segunda etapa. Assim, o Peixe foi a 37 pontos e se manteve na 16ª posição A equipe paulista está a seis pontos do Fortaleza, penúltimo colocado da Série A, com 31. >>> AO VIVO: transmissão de Bahia x Fortaleza na Fonte Nova pelo Brasileirão Série A; ouça narração da Rádio O POVO CBN No mesmo dia, o Vitória empatou com o Palmeiras (2º), fora de casa, em jogo adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os baianos chegaram aos 36 pontos.