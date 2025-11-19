Kuscevic desfalca Fortaleza contra o Bahia após amistosos pelo Chile na Rússia

Kuscevic desfalca Fortaleza contra o Bahia após amistosos pelo Chile na RússiaZagueiro estava a serviço da seleção chilena em amistosos na Rússia, e longa viagem de volta ao Brasil é empecilho para presença na partida desta quinta-feira, 20
Após disputar dois amistoso pela seleção do Chile na Rússia, o zagueiro Kuscevic será desfalque do Fortaleza diante do Bahia, nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Brasileirão. A logística complexa inviabilizou a presença do camisa 13 no clássico nordestino.
O defensor foi titular de La Roja nos jogos contra a anfitriã Rússia e o Peru, em Sochi. Os chilenos ganharam os dois duelos, por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente, e Kuscevic esteve em campo durante os 90 minutos em ambos.
O segundo amistoso foi nessa terça-feira, 18, e os jogadores foram liberados na sequência. O desafio para o Tricolor era ter o jogador à disposição em tempo hábil, diante da distância da Rússia para a América do Sul, o que implica em uma longa viagem.
Leia mais
Kuscevic foi reserva do Leão nos três jogos mais recentes, contra Santos, Ceará e Grêmio, mas seria mais uma opção para Martín Palermo na zaga, já que Brítez é dúvida, e as únicas peças disponíveis serão Lucas Gazal e Gastón Ávila, além do jovem Cristovam.
Titular absoluto do time do Pici na temporada passada, o camisa 13 atuou 33 vezes neste ano com a camisa tricolor, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores e Série A. O defensor de 29 anos foi desfalque por cerca de um mês, entre agosto e setembro, devido a uma lesão muscular.
O Fortaleza embarca na tarde desta quarta-feira, 19, para Salvador para enfrentar o Esquadrão. Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor está na penúltima posição, com 31 pontos, a cinco de distância do Santos de Vojvoda, primeira equipe fora do Z-4.