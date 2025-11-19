Kuscevic desfalca Fortaleza contra o Bahia após amistosos pelo Chile na Rússia

Zagueiro estava a serviço da seleção chilena em amistosos na Rússia, e longa viagem de volta ao Brasil é empecilho para presença na partida desta quinta-feira, 20

Após disputar dois amistoso pela seleção do Chile na Rússia, o zagueiro Kuscevic será desfalque do Fortaleza diante do Bahia, nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Brasileirão. A logística complexa inviabilizou a presença do camisa 13 no clássico nordestino.

O defensor foi titular de La Roja nos jogos contra a anfitriã Rússia e o Peru, em Sochi. Os chilenos ganharam os dois duelos, por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente, e Kuscevic esteve em campo durante os 90 minutos em ambos.

O segundo amistoso foi nessa terça-feira, 18, e os jogadores foram liberados na sequência. O desafio para o Tricolor era ter o jogador à disposição em tempo hábil, diante da distância da Rússia para a América do Sul, o que implica em uma longa viagem.

Kuscevic foi reserva do Leão nos três jogos mais recentes, contra Santos, Ceará e Grêmio, mas seria mais uma opção para Martín Palermo na zaga, já que Brítez é dúvida, e as únicas peças disponíveis serão Lucas Gazal e Gastón Ávila, além do jovem Cristovam.