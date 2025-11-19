Após pneumonia, Brítez participa de treinos antes de Bahia x Fortaleza

Zagueiro argentino está em fase final de recuperação, mas manifesta interesse em atuar diante do Esquadrão, nesta quinta-feira, 20, pelo Brasileirão

O Fortaleza tem uma dúvida importante para a partida contra o Bahia, nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada da Série A. O zagueiro argentino Brítez está em fase final de recuperação de uma pneumonia, participou das últimas atividades antes da partida e não tem presença garantida entre os relacionados.

O defensor foi acometido pela doença na semana passada e ficou fora de alguns dias de treino. Nessa terça-feira, 18, o clube divulgou imagens do camisa 33 participando dos trabalhos — ainda não totalmente reintegrado à carga do restante do elenco.

Na manhã desta quarta, 19, Brítez também esteve presente na última atividade antes da viagem para Salvador, apurou o Esportes O POVO. O argentino é dúvida para o jogo, já que o departamento médico prega cautela para o retorno após a pneumonia. O zagueiro já mostrou vontade de atuar no clássico nordestino.

O Leão do Pici embarcará no período da tarde para a Bahia, e a lista de relacionados será divulgada pelo clube. Se não puder contar com o compatriota, o técnico Martín Palermo terá Lucas Gazal como opção para formar dupla de zaga com Gastón Ávila.