Os cenários para o Fortaleza na luta contra a queda na 34ª rodada da Série A

Brítez e Jean Lucas disputam lance no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Rafael Rodrigues/ECBahia

Nesse fim de semana, as quatro equipes (Flamengo, Palmeiras, Santos e Sport) que ainda possuíam jogos atrasados na Série A cumpriram o 33º confronto, o que fez o Fortaleza descobrir qual a real situação na luta contra o rebaixamento, principalmente devido à vitória do Peixe sobre o Verdão.

Em uma rodada perfeita para o Tricolor, na qual Juventude, Vitória, Santos e Internacional — 18º ao 15º lugares, respectivamente — perdessem, a diferença do Fortaleza para fora da zona diminuiria para dois pontos. Todavia, existe, também, a possibilidade de o Leão vencer o Bahia, mas os adversários diretos, principalmente Santos e Internacional — que possuem 36 e 37 pontos, respectivamente, e são os dois primeiros clubes fora do Z-4 —, ganharem seus jogos e manterem a distância.

Possível empate Em caso de empate do Fortaleza, o cenário seria um tanto quanto preocupante. O time do Pici chegaria a 32 pontos, mas, independentemente dos demais resultados, não subiria na tabela de classificação, seguindo na penúltima posição. Neste caso, o Tricolor empataria em pontos com o Juventude — caso o Papo perdesse —, mas ficaria atrás devido ao número de vitórias. Além disso, a distância para o 16º colocado poderia aumentar para até sete pontos. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2025: Jogo Fortaleza x Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro, com gol de Lucas Sasha. Na foto, o jogador Lucas Sasha. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS