Os cenários para o Fortaleza na luta contra a queda na 34ª rodada da Série A

Quais os cenários para o Fortaleza na 34ª rodada da Série A em luta contra a quedaEm uma projeção do clube, para impedir o rebaixamento será necessário somar 12 pontos nas próximas cinco — e últimas — rodadas em disputa no certame
Nesse fim de semana, as quatro equipes (Flamengo, Palmeiras, Santos e Sport) que ainda possuíam jogos atrasados na Série A cumpriram o 33º confronto, o que fez o Fortaleza descobrir qual a real situação na luta contra o rebaixamento, principalmente devido à vitória do Peixe sobre o Verdão.
Atualmente, o Tricolor do Pici possui 31 pontos, estando cinco atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de queda. Em uma projeção do clube, para impedir o descenso, será necessário somar 12 pontos nas próximas cinco — e últimas — rodadas em disputa no certame, ou seja, quatro vitórias.
O primeiro desafio nesta sequência será diante do Bahia, na próxima quinta-feira, 20, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Brasileirão, e o Esportes O POVO projetou o melhor e o pior cenário para o Leão do Pici.
Importante vitória
No melhor dos cenários, é esperado que os comandados de Martín Palermo vençam o clássico nordestino contra o Esquadrão. Com isso, o escrete do Pici alcançaria os 34 pontos.
Em uma rodada perfeita para o Tricolor, na qual Juventude, Vitória, Santos e Internacional — 18º ao 15º lugares, respectivamente — perdessem, a diferença do Fortaleza para fora da zona diminuiria para dois pontos.
Todavia, existe, também, a possibilidade de o Leão vencer o Bahia, mas os adversários diretos, principalmente Santos e Internacional — que possuem 36 e 37 pontos, respectivamente, e são os dois primeiros clubes fora do Z-4 —, ganharem seus jogos e manterem a distância.
Possível empate
Em caso de empate do Fortaleza, o cenário seria um tanto quanto preocupante. O time do Pici chegaria a 32 pontos, mas, independentemente dos demais resultados, não subiria na tabela de classificação, seguindo na penúltima posição.
Neste caso, o Tricolor empataria em pontos com o Juventude — caso o Papo perdesse —, mas ficaria atrás devido ao número de vitórias. Além disso, a distância para o 16º colocado poderia aumentar para até sete pontos.
Pior dos cenários
Inegavelmente, o placar adverso pode causar, além do peso do resultado em si no campeonato, um forte impacto anímico para a reta final. Em caso de revés do Leão, a distância para a primeira equipe fora do Z-4 pode aumentar para oito pontos ao fim da 34ª rodada.
Nas projeções, seguiriam sendo necessárias quatro vitórias nos quatro jogos finais. Entretanto, neste cenário, uma derrota encerraria a sequência de cinco jogos de invencibilidade do Fortaleza e aumentaria a pressão na luta pela sobrevivência.