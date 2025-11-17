Rogério Ceni atingirá recorde de jogos no Bahia em reencontro com o Fortaleza

Ex-Fortaleza, Ceni já se tornou o técnico com mais jogos no comando do Esquadrão. Equipes se enfretam nesta quinta-feira, às 18 horas, na Arena Fonte Nova

Após a Data Fifa, Bahia e Fortaleza medem forças nesta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em disputa da 34ª rodada da Série A. Curiosamente, o reencontro de Rogério Ceni com o Leão do Pici marcará sua 154ª partida à frente do Esquadrão, superando seu número de jogos no comando do Fortaleza, onde iniciou sua trajetória como treinador e consolidou um trabalho marcante.

No Pici, Ceni viveu quase três anos de um projeto que durou entre 2017 e 2020. Ao todo, foram 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas, além de quatro títulos que ajudaram a projetar o Fortaleza no cenário nacional — sendo eles a Série B de 2018, a Copa do Nordeste de 2019 e o Campeonato Cearense de 2019 e 2020.