Rogério Ceni atingirá recorde de jogos no Bahia em reencontro com o Fortaleza

Rogério Ceni atingirá recorde de jogos no Bahia em reencontro com o FortalezaEx-Fortaleza, Ceni já se tornou o técnico com mais jogos no comando do Esquadrão. Equipes se enfretam nesta quinta-feira, às 18 horas, na Arena Fonte Nova
Após a Data Fifa, Bahia e Fortaleza medem forças nesta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em disputa da 34ª rodada da Série A. Curiosamente, o reencontro de Rogério Ceni com o Leão do Pici marcará sua 154ª partida à frente do Esquadrão, superando seu número de jogos no comando do Fortaleza, onde iniciou sua trajetória como treinador e consolidou um trabalho marcante.
No Pici, Ceni viveu quase três anos de um projeto que durou entre 2017 e 2020. Ao todo, foram 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas, além de quatro títulos que ajudaram a projetar o Fortaleza no cenário nacional — sendo eles a Série B de 2018, a Copa do Nordeste de 2019 e o Campeonato Cearense de 2019 e 2020.
Leia mais
Campanha no Esquadrão
Desde que desembarcou em Salvador para comandar o Bahia, no returno de 2023, Cenievitou o rebaixamento em sua estreia, recolocou o Bahia na Libertadores após 36 anos e, em 2025, conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste — campanha em que eliminou justamente o Fortaleza nas quartas de final.
Além disso, a partida contra o Leão do Pici aontece poucos dias após Ceni se tornar o técnico que mais comandou o Bahia; são 153 jogos antes da rodada, com 80 vitórias, 29 empates e 44 derrotas. Agora, diante do Fortaleza, o Bahia de Ceni luta para permanecer no G-5 e precisa de uma reta final estável para garantir vaga direta na Libertadores e também conseguir a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente