Destaque do Fortaleza, atacante Greise, de 15 anos, é convocada para a seleção Sub-17

Greise Kelly marcou quatro gols na estreia com a camisa profissional do time feminino do Fortaleza. / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Destaque do Fortaleza ao marcar quatro gols na goleada que confirmou a vaga na final do Campeonato Cearense Feminino, a atacante Greise Kelly, de apenas 15 anos, voltou a ser convocada para a seleção brasileira. A chamada acontece pouco tempo após ela conquistar a Liga Evolução Sub-15 da Conmebol, quando converteu o pênalti decisivo do título. Agora, integrará a categoria Sub-17, conforme lista divulgada pela técnica Rilany Silva nesta segunda-feira, 17. O grupo foi convocado para um período de treinamentos entre os dias 24 de novembro e 2 de dezembro. A comissão técnica pretende observar jogadoras em evidência no país, entre 15 e 17 anos, como parte da preparação inicial para o Sul-Americano de 2026.

+ Confira a coluna de futebol feminino do O POVO A uma semana da viagem para novamente vestir a camisa brasileira, a jovem expressou gratidão pela nova oportunidade e por tudo que tem vivido na carreira com o Fortaleza. “Estou muito feliz pelo que vem acontecendo na minha vida. Ser chamada para uma categoria acima da minha é uma resposta ao que venho apresentando no dia a dia, fruto do meu trabalho e de todos que me ajudam a evoluir. Estou muito feliz”, destacou. Conheça Greise Kelly Natural de Ourolândia, na Bahia, Greise Kelly chegou às categorias de base do Fortaleza aos 12 anos. Até completar 15, participou apenas dos treinamentos, mas após quase dois anos pôde estrear no Campeonato Cearense Feminino Sub-17.