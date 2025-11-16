Paz desconversa sobre interesse do Atlético-MG e ressalta foco no Fortaleza

CEO do Fortaleza evita falar sobre possível convite do Galo para assumir a gestão do clube mineiro e reforça que seu foco está em tentar manter o Leão na Série A

No momento em que o Fortaleza vive uma das temporadas mais desafiadoras dos últimos anos, ocupando a penúltima colocação da Série A, o nome de Marcelo Paz voltou a circular no noticiário nacional. Desta vez, o dirigente aparece como possível alvo do Atlético Mineiro para ocupar o cargo de gestor que ficará vago ao fim da temporada. De acordo com o portal "Fala Galo", o CEO preferiu adotar cautela diante dos questionamentos.

“Não quero abordar este assunto, não combina com meu foco e a minha prioridade está todo no Fortaleza. Quando terminar o ano a gente vai ver o que vai ser feito. Muito respeito ao Atlético Mineiro, um clube grandioso, estive recentemente aí, uma Arena espetacular, um clube muito bem dirigido ao meu ver, pessoas muito sérias que têm sucesso pessoal e estão levando isso para o clube, mas nesse momento estou focado aqui e falta muito pouco para terminar o ano”, declarou Paz ao portal mineiro.