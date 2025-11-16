Paz desconversa sobre interesse do Atlético-MG e ressalta foco no Fortaleza

Paz desconversa sobre interesse do Atlético-MG e ressalta foco no FortalezaCEO do Fortaleza evita falar sobre possível convite do Galo para assumir a gestão do clube mineiro e reforça que seu foco está em tentar manter o Leão na Série A
No momento em que o Fortaleza vive uma das temporadas mais desafiadoras dos últimos anos, ocupando a penúltima colocação da Série A, o nome de Marcelo Paz voltou a circular no noticiário nacional. Desta vez, o dirigente aparece como possível alvo do Atlético Mineiro para ocupar o cargo de gestor que ficará vago ao fim da temporada. De acordo com o portal "Fala Galo", o CEO preferiu adotar cautela diante dos questionamentos.
“Não quero abordar este assunto, não combina com meu foco e a minha prioridade está todo no Fortaleza. Quando terminar o ano a gente vai ver o que vai ser feito. Muito respeito ao Atlético Mineiro, um clube grandioso, estive recentemente aí, uma Arena espetacular, um clube muito bem dirigido ao meu ver, pessoas muito sérias que têm sucesso pessoal e estão levando isso para o clube, mas nesse momento estou focado aqui e falta muito pouco para terminar o ano”, declarou Paz ao portal mineiro.
Leia mais
O interesse do clube mineiro não surpreende. Desde que assumiu a presidência Tricolor de Aço em 2017, Marcelo Paz liderou uma transformação profunda no Fortaleza. Sob seu comando, o clube deixou a Série C, conquistou a Série B em 2018, ergueu cinco estaduais consecutivos e voltou a dominar o cenário regional com o tricampeonato da Copa do Nordeste.
Além do mais, o Leão passou a participar de campeonatos internacionais, como Copa Libertadores e Sul-Americana. Em 2023, inclusive, foi finalista, perdendo a decisão para a LDU.
Com uma gestão baseada em profissionalização, equilíbrio financeiro e crescimento sustentável, o Fortaleza alcançou sua melhor campanha no Brasileirão em 2021, quando encerrou sua participação em 4º lugar, e tornou-se o primeiro clube nordestino a disputar a Libertadores por três anos seguidos.
No campo administrativo, os números também chamam atenção dos mineiros. Em 2023, o clube registrou uma receita recorde estimada em R$ 370 milhões, a maior já alcançada por uma equipe do Nordeste, consolidando o Tricolor como uma peça central no novo mapa econômico do futebol brasileiro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente