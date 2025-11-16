Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"A opção foi crescer com endividamento", diz Geraldo Luciano sobre SAF do Fortaleza

Conselheiro e um dos articuladores do processo de transformação do clube em SAF, o profissional apontou que a gestão optou por "crescer com endividamento"
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
A situação financeira da SAF do Fortaleza voltou ao debate após declarações de Geraldo Luciano, ex-vice-presidente do clube e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 15.

Conselheiro e um dos articuladores do processo de transformação do clube em SAF, Geraldo apontou que a gestão optou por "crescer com endividamento". Para ele, era necessário realizar um "debate de capitalização".

"Quando se criou a SAF do Fortaleza, em seguida era para ter vindo um debate de capitalização. Quando você melhora a governança, além dos ganhos internos que tem de melhoria de gestão, você se prepara para trazer sócios. Era necessário que o passo seguinte fosse capitalizar o clube para que o clube não fosse tentar crescer com dívida. O processo de endividamento das empresas e dos clubes é muito danoso", disse

"Eu não estava mais, não participei desse processo de discussão que era para ter ocorrido. Ao longo do ano passado e desse ano, eu não vou avaliar se está correto ou errado, mas a opção do clube foi crescer com endividamento. Foi ao mercado, fez captações de dívida. Essa dívida está no balanço do clube, vai precisar ser equalizada a partir do ano de 2026. (Fortaleza) Fez essa dívida para fazer investimentos, os investimentos estão lá, se foram bem feitos ou não, aí já é uma outra discussão", completou Geraldo.

O dirigente também ressaltou que outros clubes que se tornaram SAF têm apresentado desempenho financeiro e esportivo mais sólido por seguirem estratégias de capitalização logo após a mudança societária.

“Os clubes que se transformaram em SAF estão aí quase todos com desempenho muito favorável [...] No caso do Fortaleza, algumas coisas precisavam ser feitas e não foram feitas”, afirmou.

