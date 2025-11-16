"A opção foi crescer com endividamento", diz Geraldo Luciano sobre SAF do Fortaleza

Geraldo Luciano e Marcelo Paz durante assembleia do Fortaleza Esporte Clube para falar da mudança para SAF em 2023 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A situação financeira da SAF do Fortaleza voltou ao debate após declarações de Geraldo Luciano, ex-vice-presidente do clube e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 15. Conselheiro e um dos articuladores do processo de transformação do clube em SAF, Geraldo apontou que a gestão optou por "crescer com endividamento". Para ele, era necessário realizar um "debate de capitalização".