"A opção foi crescer com endividamento", diz Geraldo Luciano sobre SAF do Fortaleza

A situação financeira da SAF do Fortaleza voltou ao debate após declarações de Geraldo Luciano, ex-vice-presidente do clube e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 15.
Conselheiro e um dos articuladores do processo de transformação do clube em SAF, Geraldo apontou que a gestão optou por "crescer com endividamento". Para ele, era necessário realizar um "debate de capitalização".
"Quando se criou a SAF do Fortaleza, em seguida era para ter vindo um debate de capitalização. Quando você melhora a governança, além dos ganhos internos que tem de melhoria de gestão, você se prepara para trazer sócios. Era necessário que o passo seguinte fosse capitalizar o clube para que o clube não fosse tentar crescer com dívida. O processo de endividamento das empresas e dos clubes é muito danoso", disse
"Eu não estava mais, não participei desse processo de discussão que era para ter ocorrido. Ao longo do ano passado e desse ano, eu não vou avaliar se está correto ou errado, mas a opção do clube foi crescer com endividamento. Foi ao mercado, fez captações de dívida. Essa dívida está no balanço do clube, vai precisar ser equalizada a partir do ano de 2026. (Fortaleza) Fez essa dívida para fazer investimentos, os investimentos estão lá, se foram bem feitos ou não, aí já é uma outra discussão", completou Geraldo.
O dirigente também ressaltou que outros clubes que se tornaram SAF têm apresentado desempenho financeiro e esportivo mais sólido por seguirem estratégias de capitalização logo após a mudança societária.
"Os clubes que se transformaram em SAF estão aí quase todos com desempenho muito favorável [...] No caso do Fortaleza, algumas coisas precisavam ser feitas e não foram feitas", afirmou.