Santos de Vojvoda vence Palmeiras, deixa Z-4 e complica Fortaleza na Série A

Atual 19º colocado com 31 pontos, o time tricolor agora tem cinco pontos de distância para sair do Z-4
Concorrente direto do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado, 15, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada da Série A de 2025. Com o resultado, o Peixe chega aos 36 pontos, deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 16ª colocação.

O Leão do Pici, por outro lado, vê a situação se complicar. Atual 19º colocado com 31 pontos, o time tricolor agora tem cinco pontos de distância para sair do Z-4.

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Bahia, na quinta-feira, 20, fora de casa. Por outro lado, Vitória, Santos e Juventude enfrentam Red Bull Bragantino, Mirassol e Cruzeiro, respectivamente.

 

