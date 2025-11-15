Santos de Vojvoda vence Palmeiras, deixa Z-4 e complica Fortaleza na Série A

Atual 19º colocado com 31 pontos, o time tricolor agora tem cinco pontos de distância para sair do Z-4

Concorrente direto do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado, 15, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada da Série A de 2025. Com o resultado, o Peixe chega aos 36 pontos, deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 16ª colocação.

O Leão do Pici, por outro lado, vê a situação se complicar. Atual 19º colocado com 31 pontos, o time tricolor agora tem cinco pontos de distância para sair do Z-4.