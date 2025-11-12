Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Atlético-MG x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12

Pelo Brasileirão Série A, Atlético-MG e Fortaleza duelam hoje, 12, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira (12/11), às 20h30min (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Fortaleza tem 92,6% de chance de ser rebaixado após empate com Grêmio, aponta UFMG

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e do Premiere (serviço de streaming).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

+ Argentinos, Palermo e Sampaoli se enfrentam pela 1ª vez como técnicos

Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Fortaleza

Quarta-feira, 12 de novembro (12/09), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Fortaleza

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

