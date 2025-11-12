Transmissão de Atlético-MG x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12

Transmissão de Atlético-MG x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12Pelo Brasileirão Série A, Atlético-MG e Fortaleza duelam hoje, 12, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira (12/11), às 20h30min (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e do Premiere (serviço de streaming).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Fortaleza
Quarta-feira, 12 de novembro (12/09), às 20h30min (horário de Brasília)
Onde será Atlético-MG x Fortaleza
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)