Transmissão de Atlético-MG x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12

Pelo Brasileirão Série A, Atlético-MG e Fortaleza duelam hoje, 12, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira (12/11) , às 20h30min (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e do Premiere (serviço de streaming).

Transmissão de Atlético-MG x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 12

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO