Palermo e Sampaoli se enfrentam pela 1ª vez como técnicos

Argentinos, Palermo e Sampaoli se enfrentam pela 1ª vez como técnicosOs "hermanos" iniciaram seus trabalhos em datas próximas, mas estão em momentos distintos na temporada
O duelo entre Atlético-MG e Fortaleza marca o primeiro embate entre os argentinos Jorge Sampaoli e Martín Palermo como técnicos. Os "hermanos" iniciaram seus trabalhos em datas próximas, uma vez que o Galo anunciou o seu treinador no dia 2 de setembro e o Leão confirmou El Títan como novo comandante no dia seguinte, mas obtiveram resultados distintos.
Ambos os profissionais chegaram aos seus clubes com a missão de evitar o descenso. Sampaoli com um pouco mais de "gordura", enquanto Palermo encontrou uma equipe com bastante distância para sair da zona do rebaixamento.
O ex-comandante da seleção argentina, além de estar em uma posição mais confortável na tabela, possui um elenco com melhor qualidade técnica e contou com boas exibições na Copa Sul-Americana para conferir tranquilidade ao seu trabalho.
Nas primeiras quatro partidas a frente do Galo, nenhuma vitória e uma eliminação para o maior rival na Copa do Brasil. No quinto jogo, veio o primeiro triunfo, o 1 a 0 sobre o Bolívar na citada competição continental. Na sequência, o Alvinegro conseguiu superar a forte equipe do Mirassol e o profissional argentino conquistou seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro.
Os dois resultados positivos consecutivos, contudo, não foram suficientes para engrenar uma sequência longa de atuações convincentes e o time entrou em um recorte de somente um triunfo em cinco partidas.
Quando o time parecia não conseguir fazer algo grandioso na temporada, veio novamente a Copa Sul-Americana para dar um respiro ao Time do Impossível. O empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle, no Equador, foi suficiente para a equipe mineira conquistar, a partir dali, seis jogos de invencibilidade, sendo dois empates e quatro vitórias.
Desde que Sampaoli assumiu, foram 17 partidas, sete vitórias, seis empates e quatro derrotas, garantindo um aproveitamento de 52,9% e uma soma de 10 pontos de distância em relação à zona do rebaixamento.
Palermo ainda não engrenou sequência positiva no Fortaleza
Desde a chegada do ex-atacante, o Tricolor se tornou um time mais competitivo, mas ainda convive com algumas deficiências que marcaram a temporada. Sob o comando de Palermo, o Fortaleza venceu as três outras equipes da zona de rebaixamento, algo que não havia sido feito até então, mas teve dificuldade de superar rivais de meio de tabela.
Com 11 partidas a frente do Leão, Palermo tem quatro vitórias, três empates, e quatro derrotas, garantindo um aproveitamento de 45,45%, insuficiente para que a equipe consegua a tão sonhada permanência.
El Títan conseguiu dar maior organização ao Leão e tornar a equipe mais combativa, porém, as dificuldades em ser um time propositivo quando necessário, somado aos erros individuais em lances-chave nas partidas recentes, acabaram impedindo que o time obtivesse resultados melhores.