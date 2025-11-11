Palermo e Sampaoli se enfrentam pela 1ª vez como técnicos

Sampaoli e Palermo se enfrentam pela primeira vez / Crédito: Montagem sobre fotos de: Pedro Souza/Atlético-MG e FCO FONTENELE

Quando o time parecia não conseguir fazer algo grandioso na temporada, veio novamente a Copa Sul-Americana para dar um respiro ao Time do Impossível. O empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle, no Equador, foi suficiente para a equipe mineira conquistar, a partir dali, seis jogos de invencibilidade, sendo dois empates e quatro vitórias. Desde que Sampaoli assumiu, foram 17 partidas, sete vitórias, seis empates e quatro derrotas, garantindo um aproveitamento de 52,9% e uma soma de 10 pontos de distância em relação à zona do rebaixamento.