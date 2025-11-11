Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Deyverson é esperança de gols do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após um frustrante empate no Clássico-Rei, em que vencia até os 44 minutos do segundo tempo, o Fortaleza vira a página para mais um jogo decisivo em sua busca para escapar do rebaixamento: contra o Grêmio, neste domingo, 9, na Arena Castelão, às 20 horas. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor não pode, em hipótese alguma, tropeçar novamente. Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão A vitória contra o Galo é inegociável, sobretudo pelas três rodadas passadas do Leão do Pici, em que saiu na frente no placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não teve competência e, no final, sofreu amargos empates. Restando seis partidas para o término do Brasileirão, o Tricolor precisa de pelo menos quatro triunfos e um empate para sonhar em permanecer na elite nacional.



Desde o retorno do treinador Jorge Sampaoli — apresentado para sua segunda passagem no Alvinegro em 6 de setembro —, o Galo disputou nove jogos na Arena MRV e não foi derrotado nenhuma vez. Ao todo, neste período, os mineiros conquistaram três empates e seis vitórias, com quatro gols sofridos e 14 marcados.

Com 43 pontos, o Atlético-MG ocupa a 9ª posição e trava uma briga acirrada com o São Paulo pelo G-8 da tabela, zona que pode garantir vaga na pré-Libertadores, embora o Galo tenha a possibilidade de ingressar diretamente no torneio continental por meio da Sul-Americana. Para o duelo com o Fortaleza, Sampaoli tem ausências relevantes.

O trio de defensores Iván Román, Júnior Alonso e Alan Franco foi convocado para defender as seleções de seus países na Data Fifa. Já Lyanco, Cuello, Júnior Santos e Caio Maia estão lesionados. Por outro lado, o Galo contará com os retornos de Ruan Tressoldi e Bernard.

Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto Na história, Fortaleza e Atlético-MG se enfrentaram 22 vezes, com sete vitórias do Leão, dez do Galo, além de cinco empates. Como visitante, o Tricolor do Pici tem quatro triunfos, dois empates e seis reveses na história contra o Alvinegro de Belo Horizonte. Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira "O Fortaleza acumula três empates consecutivos com sabor de derrota nas últimas rodadas. É verdade que, se tivesse segurado os resultados, o Leão estaria em situação melhor na tabela. Todavia, não houve capacidade para isso e agora precisa correr atrás do prejuízo. Diante disso, o duelo atrasado contra o Atlético-MG surge como uma chance de diminuir a distância para o Vitória, primeiro time fora do Z-4. Portanto, somar três pontos em BH virou obrigação. Em caso de novo tropeço, uma permanência vira quase impossível", avaliou o jornalista do Esportes O POVO. Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação Atlético-MG

4-4-2: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk. Téc: Jorge Sampaoli

