Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseO Tricolor visita o Galo nesta quarta-feira, 12 de novembro, às 20h30min, na Arena MRV (MG)
Após um frustrante empate no Clássico-Rei, em que vencia até os 44 minutos do segundo tempo, o Fortaleza vira a página para mais um jogo decisivo em sua busca para escapar do rebaixamento: contra o Grêmio, neste domingo, 9, na Arena Castelão, às 20 horas. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor não pode, em hipótese alguma, tropeçar novamente.
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão
A vitória contra o Galo é inegociável, sobretudo pelas três rodadas passadas do Leão do Pici, em que saiu na frente no placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não teve competência e, no final, sofreu amargos empates. Restando seis partidas para o término do Brasileirão, o Tricolor precisa de pelo menos quatro triunfos e um empate para sonhar em permanecer na elite nacional.
O jogo diante do Atlético-MG, inclusive, será o primeiro dos três desafios seguidos que a equipe cearense terá fora de casa — condição em que faz péssima campanha. Até então, o Fortaleza tem o terceiro pior desempenho como visitante no Campeonato Brasileiro, com 20% de aproveitamento, percentual referente a uma vitória, seis empates e oito derrotas em 15 confrontos longe da Arena Castelão.
Na tabela, o Tricolor está isolado na vice-lanterna, com 30 pontos, dois a menos que o Juventude (18º). Uma eventual vitória sobre o Galo, porém, teria um enorme impacto positivo: o Leão pode saltar para o 17º lugar, a depender do saldo de gols — critério de desempate — contra o Santos, e ficaria com apenas dois pontos de diferença para o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.
Para a partida, o técnico Martín Palermo tem desfalques importantes. Adam Bareiro, responsável por marcar três gols nos últimos três jogos do Leão, está suspenso, assim como Emanuel Brítez e Matheus Pereira. Além do trio, há quatro jogadores em tratamento no departamento médico: João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo e Marinho.
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Galo
Adversário do Fortaleza, o Atlético-MG vive um momento positivo na temporada. O Galo acumula seis jogos de invencibilidade, quatro deles pela Série A — os outros dois são pela Copa Sul-Americana, competição em que o time conquistou a classificação à final após superar o Independiente del Valle-EQU. No Brasileirão, o clube mineiro vem de duas vitórias seguidas, contra Bahia e Sport.
Desde o retorno do treinador Jorge Sampaoli — apresentado para sua segunda passagem no Alvinegro em 6 de setembro —, o Galo disputou nove jogos na Arena MRV e não foi derrotado nenhuma vez. Ao todo, neste período, os mineiros conquistaram três empates e seis vitórias, com quatro gols sofridos e 14 marcados.
Com 43 pontos, o Atlético-MG ocupa a 9ª posição e trava uma briga acirrada com o São Paulo pelo G-8 da tabela, zona que pode garantir vaga na pré-Libertadores, embora o Galo tenha a possibilidade de ingressar diretamente no torneio continental por meio da Sul-Americana. Para o duelo com o Fortaleza, Sampaoli tem ausências relevantes.
O trio de defensores Iván Román, Júnior Alonso e Alan Franco foi convocado para defender as seleções de seus países na Data Fifa. Já Lyanco, Cuello, Júnior Santos e Caio Maia estão lesionados. Por outro lado, o Galo contará com os retornos de Ruan Tressoldi e Bernard.
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto
Na história, Fortaleza e Atlético-MG se enfrentaram 22 vezes, com sete vitórias do Leão, dez do Galo, além de cinco empates. Como visitante, o Tricolor do Pici tem quatro triunfos, dois empates e seis reveses na história contra o Alvinegro de Belo Horizonte.
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira
"O Fortaleza acumula três empates consecutivos com sabor de derrota nas últimas rodadas. É verdade que, se tivesse segurado os resultados, o Leão estaria em situação melhor na tabela. Todavia, não houve capacidade para isso e agora precisa correr atrás do prejuízo. Diante disso, o duelo atrasado contra o Atlético-MG surge como uma chance de diminuir a distância para o Vitória, primeiro time fora do Z-4. Portanto, somar três pontos em BH virou obrigação. Em caso de novo tropeço, uma permanência vira quase impossível", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação
Atlético-MG
4-4-2: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk. Téc: Jorge Sampaoli
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Data: 12/11/2025
- Horário: 20h30min (de Brasília)
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Atlético-MG x Fortaleza pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Sportv
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube do Esportes O POVO