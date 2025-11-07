Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Invicto no ano, Fortaleza inicia busca pela final do Cearense Feminino diante do Hiroos Cariri

Partida terá transmissão da TV O POVO e no Youtube do Esportes O POVO e será realizada neste sábado, 8, às 9h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Em busca de consagrar uma temporada histórica com a conquista do Estadual, o Fortaleza dará neste sábado, 8, às 9h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha, o primeiro passo diante do Hiroos Cariri em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense Feminino. A primeira partida das semifinais do torneio terá transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e no Youtube Esportes O POVO.

O Tricolor chega como amplo favorito para o embate, já que as equipes viveram campanhas opostas no Cearense. Em seis jogos disputados, as Leoas contabilizaram cinco vitórias e um empate, com 50 gols marcados e apenas um tomado.

Os números refletem o sucesso da atual temporada onde o grupo comandado por Erandir conquistou o título da Copa Maria Bonita e o histórico acesso à Série A1 de maneira invicta. Em 23 jogos disputados no ano, foram 15 vitórias e oito empates, com 91 gols marcados e apenas 14 tomados. A ideia agora é coroar o ano com o Estadual.

Do outro lado do campo, no Grupo B, o Hiroos Cariri acabou avançando de fase mesmo sem somar qualquer ponto por conta da desclassificação do Movimenta. Os resultados do grupo salientam, no entanto, que o Fortaleza não deve ter grande dificuldade para o embate, ainda que seja o primeiro jogo no qual a equipe teve de encarar uma viagem até Barbalha.

Isso porque nos únicos dois jogos que ocorreram na primeira fase pela Chave B, o Hiroos acabou sendo superado duas vezes pelo R4, pelos placares de 9 a 0 e 8 a 0. Os reveses contabilizam para o time caririense a alta média de 17 gols tomados e nenhum marcado e salienta ainda a expectativa de que não seja um jogo tão difícil ao time fortalezense, que chega como favorito.

As duas equipes voltarão a se enfrentar em duelo de volta no próximo domingo, 16, às 9 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A segunda partida também será exibida pela TV O POVO (canal 48.2) e pelo canal do Youtube do Esportes O POVO.  

