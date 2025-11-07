Invicto no ano, Fortaleza inicia busca pela final do Cearense Feminino diante do Hiroos Cariri

Partida terá transmissão da TV O POVO e no Youtube do Esportes O POVO e será realizada neste sábado, 8, às 9h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha

O Tricolor chega como amplo favorito para o embate , já que as equipes viveram campanhas opostas no Cearense. Em seis jogos disputados, as Leoas contabilizaram cinco vitórias e um empate, com 50 gols marcados e apenas um tomado.

Em busca de consagrar uma temporada histórica com a conquista do Estadual, o Fortaleza dará neste sábado, 8, às 9h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha, o primeiro passo diante do Hiroos Cariri em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense Feminino. A primeira partida das semifinais do torneio terá transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e no Youtube Esportes O POVO.

Os números refletem o sucesso da atual temporada onde o grupo comandado por Erandir conquistou o título da Copa Maria Bonita e o histórico acesso à Série A1 de maneira invicta. Em 23 jogos disputados no ano, foram 15 vitórias e oito empates, com 91 gols marcados e apenas 14 tomados. A ideia agora é coroar o ano com o Estadual.

Do outro lado do campo, no Grupo B, o Hiroos Cariri acabou avançando de fase mesmo sem somar qualquer ponto por conta da desclassificação do Movimenta. Os resultados do grupo salientam, no entanto, que o Fortaleza não deve ter grande dificuldade para o embate, ainda que seja o primeiro jogo no qual a equipe teve de encarar uma viagem até Barbalha.

Isso porque nos únicos dois jogos que ocorreram na primeira fase pela Chave B, o Hiroos acabou sendo superado duas vezes pelo R4, pelos placares de 9 a 0 e 8 a 0. Os reveses contabilizam para o time caririense a alta média de 17 gols tomados e nenhum marcado e salienta ainda a expectativa de que não seja um jogo tão difícil ao time fortalezense, que chega como favorito.

As duas equipes voltarão a se enfrentar em duelo de volta no próximo domingo, 16, às 9 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A segunda partida também será exibida pela TV O POVO (canal 48.2) e pelo canal do Youtube do Esportes O POVO.