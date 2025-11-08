Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza atropela Hiroos Cariri e encaminha vaga na final do Cearense Feminino

Leoas ganham por 21 a 0, neste sábado, 8, em Barbalha, e ficam muito próximas se garantir classificação para a grande decisão do Estadual
O Fortaleza fez valer o favoritismo e não tomou conhecimento do Hiroos Cariri no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense Feminino. As Leoas ganharam por 21 a 0, na manhã deste sábado, 8, no Estádio Inaldão, em Barbalha, e encaminhou classificação para a decisão do Estadual.

Soberano, o Tricolor construiu o placar elástico sem dificuldade e até a goleira Lorrana balançou as redes, em cobrança de pênalti. O primeiro tempo terminou com 11 a 0 no placar, e a contagem foi complementada na etapa final.

Natália (quatro vezes), Tainá (três), Eduarda Balbino (duas), Akhemi (duas), Bruna (duas), Andressa Anjos, Duda Batista, Sara, Priscilla, Lorrana, Leidiane, Kathleen e Jhow marcaram para as Leoas.

O confronto de volta da semifinal será no próximo dia 16 (domingo), às 9 horas, no Estádio Presidente Vargas. Com larga vantagem, o Fortaleza fica de olho na definição do outro finalista do Cearense Feminino, que será Ceará ou R4.

Matéria em atualização...

