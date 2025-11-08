Fortaleza atropela Hiroos Cariri e encaminha vaga na final do Cearense Feminino

Leoas ganham por 21 a 0, neste sábado, 8, em Barbalha, e ficam muito próximas se garantir classificação para a grande decisão do Estadual

O Fortaleza fez valer o favoritismo e não tomou conhecimento do Hiroos Cariri no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense Feminino. As Leoas ganharam por 21 a 0, na manhã deste sábado, 8, no Estádio Inaldão, em Barbalha, e encaminhou classificação para a decisão do Estadual.

Soberano, o Tricolor construiu o placar elástico sem dificuldade e até a goleira Lorrana balançou as redes, em cobrança de pênalti. O primeiro tempo terminou com 11 a 0 no placar, e a contagem foi complementada na etapa final.