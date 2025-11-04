CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 36ª rodada; veja jogos do Fortaleza

CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 36ª rodada; veja jogos do FortalezaEntidade definiu as datas dos confrontos até o fim de novembro. Time tricolor é o atual 18º colocado da competição nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 36ª rodada na noite desta terça-feira, 4. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 34, 35 e 36.
Ocupando a 18ª colocação na classificação, o Fortaleza vai enfrentar o Bahia no próximo dia 20, quinta-feira, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O duelo será válido pela 34ª rodada do certame.
Seis dias depois, o Leão vai visitar o Red Bull Bragantino no interior paulista. Os times vão medir forças às 19 horas da quarta-feira, 26, em jogo antecipado da 36ª rodada. Na sequência, o time cearense encara o Atlético-MG, em casa, no dia 30, domingo, às 18h30min — desta vez, pela 35ª rodada.
Antes dos jogos citados, a equipe de Martin Palermo ainda entrará em campo três vezes. O primeiro duelo, válido pela 32ª rodada, ocorre nesta quinta-feira, 6, contra o rival Ceará, no Castelão. O segundo, por sua vez, será no domingo, 9, diante do Grêmio, também em solo cearense. Por fim, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira, 12, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 16ª rodada da competição.
Confira os jogos do Fortaleza até a 36ª rodada da Série A:
- 32ª rodada - 6/11 (qui) - 20h - Ceará x Fortaleza
- 33ª rodada - 9/11 (dom) - 20h30min - Fortaleza x Grêmio
- 16ª rodada (atrasado) - 12/11 (qua) - 20h30min - Atlético-MG x Fortaleza
- 34ª rodada - 20/11 (qui) - 18h - Bahia x Fortaleza
- 35ª rodada - 30/11 (dom) - 18h30min - Fortaleza x Atlético-MG
- 36ª rodada - 26/11 (qua) - 19h - Red Bull x Fortaleza