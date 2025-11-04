CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 36ª rodada; veja jogos do Fortaleza

Fortaleza segue na luta contra o rebaixamento / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 36ª rodada na noite desta terça-feira, 4. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 34, 35 e 36. Ocupando a 18ª colocação na classificação, o Fortaleza vai enfrentar o Bahia no próximo dia 20, quinta-feira, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O duelo será válido pela 34ª rodada do certame.