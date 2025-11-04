Atlético-MG x Fortaleza: CBF marca jogo atrasado da 16ª rodada para quarta-feira, 12

Atlético-MG x Fortaleza: CBF marca jogo atrasado da 16ª rodada para quarta-feira, 12Ocupando a 18ª colocação na Série A, o Leão do Pici visa somar pontos na reta final da competição para seguir firme na luta contra o rebaixamento
Válido pela 16ª rodada da Série A, o duelo entre Atlético-MG e Fortaleza foi marcado para a próxima quarta-feira, 12, às 20h30min (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A definição da disputa do jogo atrasado acontece após a tabela detalhada do Brasileirão ser divulgada pela CBF na noite desta terça, 4.
No documento, a entidade máxima do futebol brasileiro definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 34, 35 e 36. Além disso, remanejou partidas atrasadas da competição, como é o caso de Galo x Leão, que será realizado durante a pausa para a Data Fifa.
Fortaleza e Atlético-MG vão se enfrentar pouco tempo antes do duelo válido pelo segundo turno. Isso porque o "reencontro" entre os times, que será disputado pela 35ª rodada, acontecerá no dia 30 deste mês, domingo, às 18h30min, na Arena Castelão.
Ocupando a 18ª colocação na Série A, o Leão do Pici visa somar pontos na reta final da competição para seguir firme na luta contra o rebaixamento. Atualmente, a distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4, é de cinco pontos.