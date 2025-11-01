Escalação: como Santos e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Santos e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 1°, às 16 horas, na Vila Belmiro (SP), em partida da 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Santos e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo da 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz. Téc: Vojvoda
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo