Sem Matheus Pereira, Fortaleza embarca para encarar o Santos; veja relacionados

Sem Matheus Pereira, Fortaleza embarca para encarar o Santos; veja relacionadosAlém do camisa 5, outros cinco atletas estão em processo de recuperação ou tratamento no Departamento Médico leonino
O Fortaleza encerrou a preparação na capital cearense e embarcou na tarde desta sexta-feira, 31, para São Paulo, onde irá encarar o Santos neste sábado, 20, na Vila Belmiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na lista de relacionados, há seis ausências, incluindo o meio-campista Matheus Pereira.
O meia — que chegou ao Leão no meio desta temporada — vinha atuando com o técnico Martín Palermo até sofrer um edema no músculo posterior da coxa direita. Sua última vez em campo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, pela 27ª rodada do Brasileirão.
Além dele, os outros cinco desfalques do Fortaleza também figuram no DM: o goleiro João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito), o zagueiro Marcelo Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita).
O volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e os atacantes Marinho (entorse no tornozelo esquerdo) e Allanzinho (edema no músculo adutor da coxa direita) também estão no Departamento Médico leonino.
Confira a lista de relacionados:
Goleiros
- Brenno;
- Helton Leite; e
- Vinícius Silvestre.
Laterais
- Tinga;
- Eros Mancuso;
- Bruno Pacheco; e
- Diogo Barbosa.
Zagueiros
- Brítez;
- Ávila;
- Kuscevic; e
- Lucas Gazal.
Meio-campistas
- Lucas Crispim;
- Pablo Roberto;
- Pochettino;
- Rossetto;
- Pierre; e
- Lucas Sasha.
Atacantes
- Adam Bareiro;
- Lucero;
- Deyverson;
- Moisés;
- Yago Pikachu;
- Breno Lopes; e
- Herrera.