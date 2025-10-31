Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem Matheus Pereira, Fortaleza embarca para encarar o Santos; veja relacionados

Além do camisa 5, outros cinco atletas estão em processo de recuperação ou tratamento no Departamento Médico leonino
Autor Levi Lima
O Fortaleza encerrou a preparação na capital cearense e embarcou na tarde desta sexta-feira, 31, para São Paulo, onde irá encarar o Santos neste sábado, 20, na Vila Belmiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na lista de relacionados, há seis ausências, incluindo o meio-campista Matheus Pereira.

O meia — que chegou ao Leão no meio desta temporada — vinha atuando com o técnico Martín Palermo até sofrer um edema no músculo posterior da coxa direita. Sua última vez em campo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Além dele, os outros cinco desfalques do Fortaleza também figuram no DM: o goleiro João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito), o zagueiro Marcelo Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita). 

O volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e os atacantes Marinho (entorse no tornozelo esquerdo) e Allanzinho (edema no músculo adutor da coxa direita) também estão no Departamento Médico leonino. 

Confira a lista de relacionados:

Goleiros

  • Brenno;
  • Helton Leite; e
  • Vinícius Silvestre.

Laterais

  • Tinga;
  • Eros Mancuso;
  • Bruno Pacheco; e
  • Diogo Barbosa.

Zagueiros

  • Brítez;
  • Ávila;
  • Kuscevic; e
  • Lucas Gazal.

Meio-campistas

  • Lucas Crispim;
  • Pablo Roberto;
  • Pochettino;
  • Rossetto;
  • Pierre; e
  • Lucas Sasha.

Atacantes

  • Adam Bareiro;
  • Lucero;
  • Deyverson;
  • Moisés;
  • Yago Pikachu;
  • Breno Lopes; e
  • Herrera.

