Santos x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

O Santos encerra a 18ª rodada na noite desta segunda-feira, 4 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Tricolor Com a confiança elevada após a importante vitória sobre o Flamengo, o Tricolor chega para um confronto de vida ou morte contra o Santos. Na 18ª posição, o Leão tem cinco pontos a menos que o Peixe, primeiro time fora do Z-4. Naturalmente, a vitória torna-se essencial para a equipe cearense encurtar a distância e seguir viva na disputa pela permanência na elite.

Uma eventual derrota, entretanto, praticamente aniquilaria qualquer esperança do Fortaleza no certame. Até porque, neste cenário, o Tricolor passaria a ter oito pontos de desvantagem para deixar a zona de baixo da classificação, e isso restando apenas oito partidas para o término. O empate, embora não seja um resultado catastrófico, não é o ideal, já que mantém o Leão estagnado.

"Claro que uma vitória contra uma equipe da qualidade do Flamengo aumenta a confiança individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos, é um jogo de seis pontos, um confronto direto que pode nos aproximar do nosso objetivo, que é sair da zona. A gente está focado no trabalho, nos treinos, levando esse jogo como uma verdadeira final para que, sábado, possa fazer um grande jogo lá", disse Pierre.

Para a partida, o técnico Martín Palermo tem seis desfalques confirmados: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, os meias Rodrigo e Matheus Pereira, e os atacantes Marinho e Allanzinho, todos no departamento médico. Em contraponto, o comandante argentino ganhou os retornos de Kuscevic, Lucas Crispim e Lucero.



Santos x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Peixe Além de toda a questão esportiva, o jogo também envolve um lado sentimental, já que será o reencontro entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda três meses depois do rompimento da relação que durou mais de quatro temporadas. O "Profe", como era chamado no Pici, foi o maior e mais vitorioso técnico da história do clube e, agora, por ironia do destino, estará na beira do campo como adversário em um jogo tão tenso e intenso.

No Santos, Vojvoda foi contratado com a missão de arrumar a casa e evitar qualquer risco de rebaixamento – o que ocorreu em 2023, quando o Peixe foi derrotado pelo próprio Fortaleza na Vila Belmiro, então comandado pelo técnico argentino. O início dele no Peixe tem sido de oscilação, tanto é que o time continua na beira do Z-4, com somente um ponto a mais que o Vitória, atual 17º.

Neymar, ídolo do clube paulista, tem feito atividades em campo após tratamento de uma lesão, mas deve seguir como desfalque contra o Fortaleza. O lateral Souza, suspenso, e o volante Tomás Rincón, em transição, são outras ausências. Já o meio-campista Zé Rafael volta a ser opção para Vojvoda.



Santos x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto Na história, Fortaleza e Santos se enfrentaram 23 vezes, com cinco vitórias do Leão, oito do Peixe, além de dez empates. No embate mais recente, pela Série A deste ano, o time paulista derrotou o Tricolor por 3 a 2, na Arena Castelão. Santos x Fortaleza pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira "O Fortaleza ganhou um respiro importante na luta contra o rebaixamento após a vitória contra o Flamengo. Todavia, no futebol não há muito tempo para comemorar. Isso porque o time já encara o Santos amanhã, 1º, em duelo direto na Vila Belmiro. Caso conquiste a vitória, o Leão vai ficar a apenas dois pontos do Peixe, que é a primeira equipe fora do Z-4. O triunfo, além de deixar uma saída da zona mais factível, ainda aumentaria a moral da equipe tricolor nesta reta final do Brasileirão. A atenção, portanto, vai precisar ser redobrada em um confronto tão decisivo para o futuro leonino", avaliou o jornalista do Esportes O POVO. Santos x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Téc: Vojvoda