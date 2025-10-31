Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Tricolor visita o Peixe neste sábado, 1º de novembro, às 16 horas, na Vila Belmiro (SP)
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Abraçado pela torcida antes do embarque, o Fortaleza visita o Santos neste sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro (SP), às 16 horas, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, com clima de final de Copa do Mundo, é decisivo e deve impactar diretamente os rumos dos dois times no torneio, que brigam desesperadamente contra a zona de rebaixamento.

Leia mais

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Tricolor

Com a confiança elevada após a importante vitória sobre o Flamengo, o Tricolor chega para um confronto de vida ou morte contra o Santos. Na 18ª posição, o Leão tem cinco pontos a menos que o Peixe, primeiro time fora do Z-4. Naturalmente, a vitória torna-se essencial para a equipe cearense encurtar a distância e seguir viva na disputa pela permanência na elite.

Uma eventual derrota, entretanto, praticamente aniquilaria qualquer esperança do Fortaleza no certame. Até porque, neste cenário, o Tricolor passaria a ter oito pontos de desvantagem para deixar a zona de baixo da classificação, e isso restando apenas oito partidas para o término. O empate, embora não seja um resultado catastrófico, não é o ideal, já que mantém o Leão estagnado.

"Claro que uma vitória contra uma equipe da qualidade do Flamengo aumenta a confiança individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos, é um jogo de seis pontos, um confronto direto que pode nos aproximar do nosso objetivo, que é sair da zona. A gente está focado no trabalho, nos treinos, levando esse jogo como uma verdadeira final para que, sábado, possa fazer um grande jogo lá", disse Pierre.

Para a partida, o técnico Martín Palermo tem seis desfalques confirmados: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, os meias Rodrigo e Matheus Pereira, e os atacantes Marinho e Allanzinho, todos no departamento médico. Em contraponto, o comandante argentino ganhou os retornos de Kuscevic, Lucas Crispim e Lucero.

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Peixe

Além de toda a questão esportiva, o jogo também envolve um lado sentimental, já que será o reencontro entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda três meses depois do rompimento da relação que durou mais de quatro temporadas. O "Profe", como era chamado no Pici, foi o maior e mais vitorioso técnico da história do clube e, agora, por ironia do destino, estará na beira do campo como adversário em um jogo tão tenso e intenso.

No Santos, Vojvoda foi contratado com a missão de arrumar a casa e evitar qualquer risco de rebaixamento – o que ocorreu em 2023, quando o Peixe foi derrotado pelo próprio Fortaleza na Vila Belmiro, então comandado pelo técnico argentino. O início dele no Peixe tem sido de oscilação, tanto é que o time continua na beira do Z-4, com somente um ponto a mais que o Vitória, atual 17º.

Neymar, ídolo do clube paulista, tem feito atividades em campo após tratamento de uma lesão, mas deve seguir como desfalque contra o Fortaleza. O lateral Souza, suspenso, e o volante Tomás Rincón, em transição, são outras ausências. Já o meio-campista Zé Rafael volta a ser opção para Vojvoda.

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Fortaleza e Santos se enfrentaram 23 vezes, com cinco vitórias do Leão, oito do Peixe, além de dez empates. No embate mais recente, pela Série A deste ano, o time paulista derrotou o Tricolor por 3 a 2, na Arena Castelão.

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"O Fortaleza ganhou um respiro importante na luta contra o rebaixamento após a vitória contra o Flamengo. Todavia, no futebol não há muito tempo para comemorar. Isso porque o time já encara o Santos amanhã, 1º, em duelo direto na Vila Belmiro. Caso conquiste a vitória, o Leão vai ficar a apenas dois pontos do Peixe, que é a primeira equipe fora do Z-4. O triunfo, além de deixar uma saída da zona mais factível, ainda aumentaria a moral da equipe tricolor nesta reta final do Brasileirão. A atenção, portanto, vai precisar ser redobrada em um confronto tão decisivo para o futuro leonino", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação

Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Téc: Vojvoda

Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Data: 1/11/2025
  • Horário: 16 horas (de Brasília)
  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)
  • VAR: Caio Max (GO)

Santos x Fortaleza pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Sportv
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar