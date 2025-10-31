Aerolaion: Fortaleza recebe apoio da torcida antes de decisão contra o Santos

Os tricolores se reuniram no Aeroporto Pinto Martins para prestar apoio ao elenco antes do embarque para São Paulo

A torcida do Fortaleza compareceu em bom número ao Aeroporto Pinto Martins, nesta sexta-feira, 31, para prestar apoio ao elenco do clube antes do embarque para São Paulo, onde enfrentará o Santos neste sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a confiança renovada após a importante vitória sobre o Flamengo, no fim de semana passado, a torcida tricolor organizou o “Aerolaion” para a decisão diante do Peixe. O duelo será um confronto direto na tabela de classificação, já que a equipe paulista, primeira fora da zona de rebaixamento, tem apenas cinco pontos de vantagem em relação ao Leão.