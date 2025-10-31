Aerolaion: Fortaleza recebe apoio da torcida antes de decisão contra o Santos

Aerolaion: Fortaleza recebe apoio da torcida antes de decisão contra o SantosOs tricolores se reuniram no Aeroporto Pinto Martins para prestar apoio ao elenco antes do embarque para São Paulo
A torcida do Fortaleza compareceu em bom número ao Aeroporto Pinto Martins, nesta sexta-feira, 31, para prestar apoio ao elenco do clube antes do embarque para São Paulo, onde enfrentará o Santos neste sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Com a confiança renovada após a importante vitória sobre o Flamengo, no fim de semana passado, a torcida tricolor organizou o “Aerolaion” para a decisão diante do Peixe. O duelo será um confronto direto na tabela de classificação, já que a equipe paulista, primeira fora da zona de rebaixamento, tem apenas cinco pontos de vantagem em relação ao Leão.
No aeroporto, os torcedores fizeram um corredor humano para os atletas, que receberam abraços e pararam para tirar fotos. Com bandeiras e faixas, os tricolores cantaram músicas de apoio, reforçando a união nesta reta final do Brasileirão, em que o Fortaleza sonha com escapar do rebaixamento – algo que, em outros momentos, parecia improvável.
Os times entram em campo às 16 horas, em um jogo que, além de todo o contexto envolvendo a competição, também marca o reencontro entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda, o maior treinador da história do clube cearense. Para a partida, o técnico Martín Palermo tem seis ausências: João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo, Matheus Pereira, Marinho e Allanzinho.