Recuperado, Neymar é relacionado por Vojvoda para duelo entre Santos e Fortaleza

Recuperado, Neymar é relacionado por Vojvoda para duelo entre Santos e FortalezaCamisa 10 vai começar o confronto no banco de reservas, mas deve ganhar minutos na reta final. Ele antecipou a programação prevista para seu retorno após apresentar condições para atuar
O duelo entre Santos e Fortaleza neste sábado, 1º, deve marcar o retorno de Neymar aos gramados após um mês e meio. Isso porque, na tarde desta sexta-feira, 31, o meia-atacante treinou com o grupo e foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda para o confronto.
A decisão da comissão técnica foi tomada após o jogador de 33 anos apresentar condições físicas para atuar. Ele vai começar o duelo no banco de reservas, mas deve ganhar minutos na reta final.
Leia mais
Recuperado de lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, Neymar antecipou a programação prevista para seu retorno. Inicialmente, ele só voltaria a ser relacionado no duelo contra o Flamengo, marcado para o dia 9 de novembro. O camisa 10 não atua desde desde o dia 14 de setembro, quando o Santos empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG.
O jogo entre Santos e Fortaleza será disputado às 16 horas (de Brasília), deste sábado, 1º, na Vila Belmiro. O confronto, válido pela 31ª rodada da Série A, marca o encontro entre dois times pressionados: enquanto o Peixe é 16º, o Leão é 18º. A distância entre os dois é de apenas cinco pontos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente