Recuperado, Neymar é relacionado por Vojvoda para duelo entre Santos e Fortaleza

Neymar durante treino do Santos no CT Rei Pelé / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O duelo entre Santos e Fortaleza neste sábado, 1º, deve marcar o retorno de Neymar aos gramados após um mês e meio. Isso porque, na tarde desta sexta-feira, 31, o meia-atacante treinou com o grupo e foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda para o confronto. A decisão da comissão técnica foi tomada após o jogador de 33 anos apresentar condições físicas para atuar. Ele vai começar o duelo no banco de reservas, mas deve ganhar minutos na reta final.