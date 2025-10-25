Transmissão de Fortaleza x Flamengo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 25

Transmissão de Fortaleza x Flamengo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 25Pela Série A, Fortaleza e Flamengo duelam hoje, 25, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Flamengo se enfrentam hoje, sábado (25/10), às 19h30min (horário de Brasília), em jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).
Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Série A: dia e horário do jogo Fortaleza x Flamengo
Sábado, 25 de outubro (25/10), às 19h30min (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza x Flamengo
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)