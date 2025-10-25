Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Fortaleza x Flamengo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 25

Pela Série A, Fortaleza e Flamengo duelam hoje, 25, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
João Pedro Oliveira
Fortaleza e Flamengo se enfrentam hoje, sábado (25/10), às 19h30min (horário de Brasília), em jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

+ Papellin projeta retomada do Fortaleza no Cearense e aposta em reação na Série A

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

+ "É uma final para nós", diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre confronto contra Fortaleza

Série A: dia e horário do jogo Fortaleza x Flamengo

Sábado, 25 de outubro (25/10), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Flamengo

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

