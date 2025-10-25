Com entorse, Marinho desfalca Fortaleza contra o Flamengo; confira o DM do Leão

Com entorse, Marinho desfalca Fortaleza contra o Flamengo; confira o DM do LeãoAlém do camisa 11, o Tricolor do Pici não poderá contar com João Ricardo, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho
O Fortaleza encara o Flamengo neste sábado, 25, às 19h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A 2025. No confronto, o Leão do Pici terá que superar a ausência de Marinho no setor ofensivo.
Isso porque o camisa 11 sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e virou desfalque para o duelo ante os cariocas. Além dele, o Tricolor não poderá contar com João Ricardo, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho.
Leia mais
O goleiro segue em recuperação após cirurgia no ombro direito, enquanto o zagueiro, que ainda não reestreou pelo clube, apresentou edema muscular na posterior da coxa direita. Por fim, Matheus e Allanzinho continuam tratando edemas muscular na posterior da coxa direita.
Outro nome presente no boletim médico, Lucas Crispim entrou em processo de transição após edema na posterior da coxa direita e pode virar opção na equipe nos próximo jogos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente