Com entorse, Marinho desfalca Fortaleza contra o Flamengo; confira o DM do Leão

O Fortaleza encara o Flamengo neste sábado, 25, às 19h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A 2025. No confronto, o Leão do Pici terá que superar a ausência de Marinho no setor ofensivo.

Isso porque o camisa 11 sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e virou desfalque para o duelo ante os cariocas. Além dele, o Tricolor não poderá contar com João Ricardo, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho.