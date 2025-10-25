Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza e Flamengo vão a campo pela Série A do Brasileirão

Times se enfrentam hoje, 25, às 19h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo da 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Flamengo

4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís

